Адыгея получит еще почти 3,5 млрд рублей на строительство и ремонт дорог

В конце декабря прошлого года власти России утвердили распределение средств межбюджетных трансфертов из госбюджета на строительство развязки на автодороге Энем — Новобжегокай и на строительство дороги в обход Майкопа.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на строительство развязки в 2021 году предусматривалось 200 млн рублей, в 2022 году — 400 млн, а в 2023 — еще 200 млн. Строительство дороги в обход Майкопа ведется по госпрограмме «Развитие транспортной системы». По ней на 2023 год Адыгея получила 1,4 млрд рублей.