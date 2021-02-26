Адыгея получит еще почти 3,5 млрд рублей на строительство и ремонт дорог
Правительство России 25 февраля выделило Адыгее дополнительные 3,47 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в 2021-2022 годах
В конце декабря прошлого года власти России утвердили распределение средств межбюджетных трансфертов из госбюджета на строительство развязки на автодороге Энем — Новобжегокай и на строительство дороги в обход Майкопа.
По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на строительство развязки в 2021 году предусматривалось 200 млн рублей, в 2022 году — 400 млн, а в 2023 — еще 200 млн. Строительство дороги в обход Майкопа ведется по госпрограмме «Развитие транспортной системы». По ней на 2023 год Адыгея получила 1,4 млрд рублей.
Однако 25 февраля Правительство выделило республике дополнительные средства на строительство этих объектов. На транспортную развязку Энем — Новобжегокай Адыгея получит еще 1,1 млрд рублей. На вторую и третью очереди обхода Майкопа выделили еще 600 млн рублей на 2021 год и 1,6 млрд рублей — на 2022-й.
Кроме того, Адыгея получит еще 165,5 млн рублей, которые пойдут на приведение в порядок в этом году автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и городской улично-дорожной сети.
«Решение Правительства о выделении дополнительных средств позволит ускорить строительство объектов дорожной инфраструктуры Адыгеи, которые имеют серьёзнейшее значение в масштабах не только региона, но и всей страны. При поддержке федерального центра в республике идёт планомерная работа по совершенствованию сети автодорог, обеспечению транспортной доступности субъектов юга России», — заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Отметим, в январе 2021 года Мурат Кумпилов встретился с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Они обсудили стоительство Майкопского обхода, ремонт трассы Адыгейск — Бжедугхабль и строительство развязок на дороге Краснодар — Верхнебаканский, которые являются самым коротким путем к Черноморскому побережью и Крыму. Хуснуллин поддержал стратегические инициативы главы Адыгеи, направленные на реализацию этих объектов.