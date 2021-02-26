Адыгея получит еще почти 3,5 млрд рублей на строительство и ремонт дорог

Адыгея

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Правительство России 25 февраля выделило Адыгее дополнительные 3,47 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в 2021-2022 годах

В конце декабря прошлого года власти России утвердили распределение средств межбюджетных трансфертов из госбюджета на строительство развязки на автодороге Энем — Новобжегокай и на строительство дороги в обход Майкопа.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на строительство развязки в 2021 году предусматривалось 200 млн рублей, в 2022 году — 400 млн, а в 2023 — еще 200 млн. Строительство дороги в обход Майкопа ведется по госпрограмме «Развитие транспортной системы». По ней на 2023 год Адыгея получила 1,4 млрд рублей.

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Однако 25 февраля Правительство выделило республике дополнительные средства на строительство этих объектов. На транспортную развязку Энем — Новобжегокай Адыгея получит еще 1,1 млрд рублей. На вторую и третью очереди обхода Майкопа выделили еще 600 млн рублей на 2021 год и 1,6 млрд рублей — на 2022-й.

Кроме того, Адыгея получит еще 165,5 млн рублей, которые пойдут на приведение в порядок в этом году автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и городской улично-дорожной сети.

«Решение Правительства о выделении дополнительных средств позволит ускорить строительство объектов дорожной инфраструктуры Адыгеи, которые имеют серьёзнейшее значение в масштабах не только региона, но и всей страны. При поддержке федерального центра в республике идёт планомерная работа по совершенствованию сети автодорог, обеспечению транспортной доступности субъектов юга России», — заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

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Отметим, в январе 2021 года Мурат Кумпилов встретился с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Они обсудили стоительство Майкопского обхода, ремонт трассы Адыгейск — Бжедугхабль и строительство развязок на дороге Краснодар — Верхнебаканский, которые являются самым коротким путем к Черноморскому побережью и Крыму. Хуснуллин поддержал стратегические инициативы главы Адыгеи, направленные на реализацию этих объектов.

Деньги Дороги Мурат Кумпилов Правительство Ремонт дорог

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