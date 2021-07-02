На курортах Кубани за неделю резко выросла заболеваемость ковидом

Краснодарский край

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В Роспотребнадзоре по Краснодарскому краю 2 июля сообщили о росте заболеваемости COVID-19 на побережье

Напомним, 2 июля на Кубани побили рекорд по заболеваемости коронавирусом — за сутки медики зафиксировали 202 случая заражения. При этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что курорты закрывать не будут, и ввел ограничительные меры

Тем временем в России четвертый день подряд растет погибших от коронавируса. Так, 2 июля оперштаб сообщил о 23 тыс. 218 новых случаях заражения и 679 умерших.

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В ходе брифинга по заболеваемости COVID-19 специалист краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Межевая сообщила, что по сравнению с прошлой неделей число инфицированных на Черноморском побережье выросло на 11,5%.

По ее словам, всего с мая на побережье зарегистрировано 1 тыс. 724 случаев заболевания коронавирусом. Среди них — 24 работника санаторно-курортных учреждений.

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Как писали Юга.ру, ранее в Ростуризме заявили, что курорты Кубани полностью загружены, а местами перегружены. При этом ограничения, которые ввели в крае для туристов, не работают в полной мере. Так, редакция выяснила, что в некоторые кемпинги и гостевые дома можно заселиться без справок о вакцинации и ПЦР-тестов.

Коронавирус Курорты и туризм Роспотребнадзор Черное море Эпидемии

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