На курортах Кубани за неделю резко выросла заболеваемость ковидом

В Роспотребнадзоре по Краснодарскому краю 2 июля сообщили о росте заболеваемости COVID-19 на побережье

Напомним, 2 июля на Кубани побили рекорд по заболеваемости коронавирусом — за сутки медики зафиксировали 202 случая заражения. При этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил , что курорты закрывать не будут, и ввел ограничительные меры .

Тем временем в России четвертый день подряд растет погибших от коронавируса. Так, 2 июля оперштаб сообщил о 23 тыс. 218 новых случаях заражения и 679 умерших.

В ходе брифинга по заболеваемости COVID-19 специалист краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Межевая сообщила, что по сравнению с прошлой неделей число инфицированных на Черноморском побережье выросло на 11,5%.

По ее словам, всего с мая на побережье зарегистрировано 1 тыс. 724 случаев заболевания коронавирусом. Среди них — 24 работника санаторно-курортных учреждений.