В Краснодарском крае зарегистрировали 202 случая коронавируса. Это рекорд с января
В России 2 июля зарегистрировали рекордное число смертей от коронавируса — 679. На Кубани умер 21 человек
Напомним, в России четвертый день подряд растет погибших от коронавируса. 2 июля оперштаб сообщил о 23 тыс. 218 новых случаях заражения и 679 умерших.
На Кубани количество инфицированных также растет. 2 июля зафиксировали 202 случая заражения — это рекорд с января. Тогда выявили 200 случаев коронавируса за сутки.
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Больше всего инфицированных выявили в Москве (+6 тыс. 893) и области (+2 тыс. 488), а также в Санкт-Петербурге (+1 тыс. 617).
На юге России и в регионах Северного Кавказа статистика по новым случаям следующая: Крым — 308, Ростовская область — 247, Краснодарский край — 202, Дагестан — 161, Ставропольский край — 159, Севастополь — 119, Чечня — 51, Кабардино-Балкария — 41, Адыгея — 25, Ингушетия — 29, Карачаево-Черкесия — 25, Северная Осетия — 24.
Всего за время пандемии в России диагноз COVID-19 официально подтвердился у 5 млн 561 тыс. 360 человек, из которых умерли 136 тыс. 565.
Как уточнили в оперштабе Кубани, из 202 новых заболевших 130 женщин и 72 мужчины.
В каких муниципалитетах выявили пациентов с COVID-19 и сколько:
- в Краснодаре — 38;
- в Новороссийске — 14;
- в Лабинском и Тихорецком районах — по 13;
- в Анапе — 12;
- в Динском районе — 11;
- в Гулькевичском районе — 8;
- в Белореченском и Кавказском районах — по 7;
- в Кореновском районе — 6;
- в Апшеронском и Выселковских районах — по 5;
- в Курганинском, Абинском, Брюховецком, Усть-Лабинском, Мостовском и Павловском районах — по 4;
- в Кущевском районе — 3;
- в Приморско-Ахтарском и Тбилисском районах и Геленджике — по 2;
- в Новокубанском районе — 1.
Всего на 2 июля в Краснодарском крае коронавирус лабораторно подтвердился у 52 тыс. 265 человек. Из них погибли 3 тыс. 461 (+21 смерть за сутки). Сейчас в стационарах лечатся 1 тыс. 702 человека, еще 1 тыс. 605 — на дому, из них 108 детей.
В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 74 пациента, четверо переведены на ЭКМО. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 919,5.