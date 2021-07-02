В Краснодарском крае зарегистрировали 202 случая коронавируса. Это рекорд с января

В России 2 июля зарегистрировали рекордное число смертей от коронавируса — 679. На Кубани умер 21 человек

Напомним, в России четвертый день подряд растет погибших от коронавируса. 2 июля оперштаб сообщил о 23 тыс. 218 новых случаях заражения и 679 умерших . На Кубани количество инфицированных также растет. 2 июля зафиксировали 202 случая заражения — это рекорд с января. Тогда выявили 200 случаев коронавируса за сутки.

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Больше всего инфицированных выявили в Москве (+6 тыс. 893) и области (+2 тыс. 488), а также в Санкт-Петербурге (+1 тыс. 617). На юге России и в регионах Северного Кавказа статистика по новым случаям следующая: Крым — 308, Ростовская область — 247, Краснодарский край — 202 , Дагестан — 161, Ставропольский край — 159, Севастополь — 119, Чечня — 51, Кабардино-Балкария — 41, Адыгея — 25, Ингушетия — 29, Карачаево-Черкесия — 25, Северная Осетия — 24. Всего за время пандемии в России диагноз COVID-19 официально подтвердился у 5 млн 561 тыс. 360 человек, из которых умерли 136 тыс. 565.

Как уточнили в оперштабе Кубани, из 202 новых заболевших 130 женщин и 72 мужчины. В каких муниципалитетах выявили пациентов с COVID-19 и сколько: в Краснодаре — 38;

в Новороссийске — 14;

в Лабинском и Тихорецком районах — по 13;

в Анапе — 12;

в Динском районе — 11;

в Гулькевичском районе — 8;

в Белореченском и Кавказском районах — по 7;

в Кореновском районе — 6;

в Апшеронском и Выселковских районах — по 5;

в Курганинском, Абинском, Брюховецком, Усть-Лабинском, Мостовском и Павловском районах — по 4;

в Кущевском районе — 3;

в Приморско-Ахтарском и Тбилисском районах и Геленджике — по 2;

в Новокубанском районе — 1.