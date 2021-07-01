В Северском районе обещали починить Дом культуры после жалобы жителей Путину

Жители поселка Черноморского записали видеообращение к Путину с просьбой помочь с ремонтом Дома культуры, но его не показали в эфире. Юга.ру решили узнать, будут ли власти решать проблему

30 июня в инстаграме «Народная газета» опубликовали видеообращение жителей поселка Черноморского Северского района. Люди попросили помочь с ремонтом Дома культуры — здание уже многие годы находится в аварийном состоянии. По словам жителей, местные власти не выделяют деньги на реставрацию и игнорируют все обращения.

Дом культуры пользуется популярностью в поселке — сюда на занятия приходят дети, поэтому зданию особенно необходим ремонт. Жители решили записать обращение к Владимиру Путину, но на «Прямую линию» их видео не попало.

«Взять в сравнение с поселком Ахтырским Абинского района, тоже было построено в конце 40-х годов здание, но там красиво, культурно, все чистенько, покрашено, побелено», — говорят жители.

Юга.ру связались с замглавы администрации по социальным вопросам Северского района Мариной Наумейко. Она рассказала, что 1 июня прошла встреча с местными жителями по вопросу реставрации Дома культуры. Представители администрации пообещали провести экспертизу фундамента здания и начать капитальный ремонт.

Напомним, 26 мая в поселке Кучугуры Темрюкского района во время первого за 52 года капитального ремонта обвалилась стена Дома культуры. Спустя месяц в Адыгее сильный порыв ветра сорвал крышу поселкового ДК.