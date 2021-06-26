В Адыгее ветер сорвал крышу поселкового дома культуры

Около полудня 26 июня в ауле Шенджий Тахтамукайского района Адыгеи сильные порывы ветра спровоцировали чрезвычайное происшествие: с местного ДК шквалом сорвало большую часть крыши — порядка 300 квадратных метров кровельного покрытия.

Как сообщили корреспонденту портала Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС республики Адыгея, «погибших и пострадавших нет, также полностью восстановлено энергоснабжение, вызванное обрывом электролиний в ходе данного инцидента».

Напомним, что вчера в Мостовском районе Краснодарского края из-за аномально крупного града пришлось ввести режим ЧС. А 24 июня обрушился потолок в одном из помещений детского летнего лагеря в поселке Южном Динского района — впрочем, в этом случае стихия, вероятно, не при чём.