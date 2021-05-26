На Кубани обвалилась стена Дома культуры во время первого за 52 года капитального ремонта

Краснодарский край

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26 мая в поселке Кучугуры Темрюкского района во время ремонта обвалилась стена Дома культуры

Дом культуры в поселке Кучугуры Темрюкского района построили в 1969 году. С тех пор в здании не проводили капитальный ремонт, строительные бригады приступили к работе только в начале 2021 года.

26 мая во время восстановления несущей стены, которая была с многочисленными дефектами и деформациями, обрушилась часть кирпичной кладки. Видеозапись произошедшего опубликовал телеканал «ГТРК Кубань». На кадрах видно, что обрушился угол здания, а крыша осталась цела. В Оперативном штабе Краснодарского края также сообщили, что остальная часть Дома культуры не пострадала.

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В пресс-службе администрации Темрюкского района журналисту портала Юга.ру рассказали, что в ЧП никто из строителей и местных жителей не пострадал.

«Подрядной организацией было принято решение восстановить стену и обновить кладочный материал. Процесс капитального ремонта продолжается согласно графику», — сообщили в пресс-службе.

Ранее Юга.ру писали, что власти Краснодара решили сделать в кинотеатре «Болгария» молодежный Центр событий. Тогда мэр города Евгений Первышов заявил, что кинотеатр «весь разграбленный, можно сказать, нет живого места». В конце апреля показали, как будет выглядеть будущий центр.

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