На Кубани обвалилась стена Дома культуры во время первого за 52 года капитального ремонта

Дом культуры в поселке Кучугуры Темрюкского района построили в 1969 году. С тех пор в здании не проводили капитальный ремонт, строительные бригады приступили к работе только в начале 2021 года.

26 мая во время восстановления несущей стены, которая была с многочисленными дефектами и деформациями, обрушилась часть кирпичной кладки. Видеозапись произошедшего опубликовал телеканал «ГТРК Кубань». На кадрах видно, что обрушился угол здания, а крыша осталась цела. В Оперативном штабе Краснодарского края также сообщили, что остальная часть Дома культуры не пострадала.