В Краснодаре открылась выставка «Там, где всегда хорошо»

В краснодарской галерее «Арт-союз» 24 июня открылась персональная выставка Марии Самолетовой «Там, где всегда хорошо»

Представлены живописные работы художницы из серии «Истории любви» и мозаичные панно. В основе сюжетов — деревенская жизнь, истории людей, детские воспоминания, грезы и сны. Как сообщили в галерее, в работах Марии чувствуется ее стремление создать свой рай.

Мария Самолетова родила в городе Таруса, окончила отделение живописи в Абрамцево АХПК им. М.Васнецова. По итогам дипломной работы была принята в Творческий Союз художников России. Произведения Самолетовой находятся в частных коллекциях и государственных учреждениях.

Выставка «Там, где всегда хорошо» будет работать до 12 июля с понедельника по субботу с 11:00 до 18:00 по адресу улица Октябрьская, 51. Вход свободный.

Сейчас в Краснодаре можно посетить несколько выставок. Так, в музее имени Коваленко открылась выставка венецианских масок и фондовая экспозиция натюрмортов «Тихая жизнь».

В пространстве Plague Space работает выставка DEZICIONS немецких авторов Пауля Барша и Тильмана Хорнига, в основе которой лежит плакат с фотографией легенды рок-н-ролла Фрэнка Заппы.