Часть Дмитриевского сквера в Краснодаре закрыли из-за затопления

Власти Краснодара 28 июня закрыли тротуар в Дмитриевском сквере после того, как озеро вышло из берегов и затопило его

Напомним, накануне из-за сильных дождей озеро Покровское вышло из берегов и затопило значительную часть тротуара. 28 июня мэр Краснодара Евгений Первышов провел городскую планерку, на которой в том числе обсудили подтопление Дмитриевского сквера.

Заместитель главы Андрей Дорошев сообщил, что власти перекроют дорожку к водоему в нижней части сквера, где произошло подтопление. Также чиновник рассказал, что между озерами есть специальная система для регуляции уровня воды. Специалисты хотят воспользоваться этой системой и произвести перелив, так как нижнее озеро более пустое и в него можно направить воду с верхнего.

Дорошев отметил, что при строительстве сквера нельзя было поднять уровень береговой линии из-за статуса памятника природы и согласования с Минприроды.

Первышов заявил, что администрация на протяжении 10 лет занималась переходом Карасунских озер в муниципальную собственность. После завершения этого процесса мэрия сможет выделять финансирование для обследования местности и проведения работ.

«Спасибо, оперативно сработали по отключению электроэнергии в Дмитриевском сквере. Это очень важно. Мы видели последний несчастный случай — летальный исход. Сотрудник, который работает с уличным освещением, получил удар током, потому что были оголены провода», — отметил Первышов.