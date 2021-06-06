В Краснодаре погиб электрик, который ремонтировал фонарный столб

Краснодарский край

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В начале июня в Краснодаре рабочего ударило током во время обслуживания фонарного столба

53-летнего рабочего ударило током во время обслуживания фонарного столба. Он погиб 1 июня, но о произошедшем стало известно только через несколько дней. Телеканал ГТРК «Кубань» сообщил 6 июня, что несчастный случай произошёл на улице 9 Тихая в Краснодаре.

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В телеграм-канале «Типичный Краснодар» сообщается, что погибший работал в организации ООО «СветоСервис-Кубань». В его карте вызова скорой медицинской помощи указали производственную причину смерти.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю Юга.ру сообщили, что организовали доследственную проверку.

«В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее Юга.ру писали о других смертях на производстве. Так СК завел уголовное дело после гибели двух человек при обрушении подъемного крана в Краснодаре. А в Каневском районе 23 марта рухнул автокран. Машинист погиб.

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