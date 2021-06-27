Власти Кубани в течение недели дадут ответ, где вместо белореченского мусорного полигона заработают новые мощности

Ранее Юга.ру рассказывали о проблеме с мусорным полигоном в Белореченске. Отходы из Сочи туда стали свозить в конце 2012 года, до этого свалка предназначалась для мусора из города и ближайших населенных пунктов. Не рассчитанный на такую загрузку полигон начал быстро заполняться. Жители стали жаловаться на невыносимый запах и несоответствующие условия хранения.

В январе 2020 года проверка министерства ТЭК и ЖКХ Кубани выявила нарушения технологии захоронения и сортировки мусора на полигоне. Спустя месяц суд приостановил работу полигона на 20 дней и потребовал от «Крайжилкомресурса» устранить нарушения. Однако спустя шесть дней суд разрешил возобновить деятельность по утилизации ТКО на полигоне.

В конце апреля «Экологическая вахта по Северному Кавказу» сообщила, что Белореченский мусорный полигон исчерпал лимиты на размещение отходов. Это значит, что больше свозить отходы туда нельзя. Однако, свозить туда мусор все равно продолжили.