Власти Кубани в течение недели дадут ответ, где вместо белореченского мусорного полигона заработают новые мощности
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов 26 июня посетил мусорный полигон в Белореченском районе
Ранее Юга.ру рассказывали о проблеме с мусорным полигоном в Белореченске. Отходы из Сочи туда стали свозить в конце 2012 года, до этого свалка предназначалась для мусора из города и ближайших населенных пунктов. Не рассчитанный на такую загрузку полигон начал быстро заполняться. Жители стали жаловаться на невыносимый запах и несоответствующие условия хранения.
В январе 2020 года проверка министерства ТЭК и ЖКХ Кубани выявила нарушения технологии захоронения и сортировки мусора на полигоне. Спустя месяц суд приостановил работу полигона на 20 дней и потребовал от «Крайжилкомресурса» устранить нарушения. Однако спустя шесть дней суд разрешил возобновить деятельность по утилизации ТКО на полигоне.
В конце апреля «Экологическая вахта по Северному Кавказу» сообщила, что Белореченский мусорный полигон исчерпал лимиты на размещение отходов. Это значит, что больше свозить отходы туда нельзя. Однако, свозить туда мусор все равно продолжили.
Читайте также:
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и гендиректор РЭО Денис Буцаев 26 июня посетили полигон в Белореченском районе.
«Белореченский полигон еще действует, но уже переполнен минимум в полтора раза. Мы настаиваем на его закрытии. Но проблема в том, что размещать отходы в другом месте невозможно! Инфраструктура не создана. Договорились, что через неделю власти края дадут конкретный план действий, где и в какие сроки заработают новые мощности», — написал в своем инстаграме Козлов.
Читайте также:
Светлана Радионова заявила, что соблюдение экологических требований при эксплуатации полигона будут добиваться через суд. По ей словам, в ходе проверки выявили множество нарушений — владелец свалки не соблюдал закон об экологической экспертизе, скрывал и искажал информацию.
В пресс-службе Минприроды сообщили, что по данным апрельской проверки Росприроднадзора выявили 27 нарушений законодательства. Кроме того, установили, что фактическая загруженность полигона на 528 тыс. тонн превышает проектную вместимость. В результате началось загрязнение подземных водных горизонтов.
Во время осмотра полигона обсудили несколько вариантов решения проблемы — обустроить пункт накопления на земельном участке, примыкающем к Белореченскому полигону, и построить новые карты полигона площадью 4 гектара. Этого хватит на 3-4 года. Из более длительного решения — занять новым полигоном земельные участки: один 40 гектаров, другой 25 гектаров.
Как писали Юга.ру, в аварийной схеме потоков отходов Белореченкой зоны нет законных альтернативных объектов размещения отходов. Согласно схеме, отходы из Сочи должны везти на свалку в Лермонтово, которая уже давно закрыта, из Горячего Ключа — на закрытую Абинскую свалку, а мусор из Белореченского района — на свалку в Апшеронске, которая тоже закрыта.