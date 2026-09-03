В кинотеатрах Краснодара покажут все части «Сумерек»: расписание
С октября по февраль в кинотеатрах Краснодара будут показывать все фильмы вампирской саги (18+)
Сеть кинотеатров «Монитор« сообщила, что в кинотетрах Краснодара с 17 сентября будут показывать фильм «Сумерки». Первая часть культовой истории любви Беллы Свон и Эдварда Каллена снова окажется на больших экранах.
Расписание:
- 8 октября — «Сумерки. Сага. Новолуние»;
- 5 ноября — «Сумерки. Сага. Затмение»;
- 10 декабря — «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1»;
- 11 февраля 2027 года — «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2».
Вампирская сага, снятая по мотивам романов Стефани Майер, выходила с 2008 по 2012 год. Франшиза собрала в мировом прокате больше 3,3 млрд долларов и сделала Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона мировыми звездами.
Первый сценарий «Сумерек» сильно отличался от того, что в итоге увидели зрители. В нем Белла спасалась от ФБР на водных мотоциклах и стреляла по вампирам из дробовика. Режиссерка Кэтрин Хардвик настояла на том, чтобы снимать строго по книге.
Как писали Юга.ру, 6 сентября в Краснодаре покажут и обсудят с кинологом фильм «Мой пес Гохан».