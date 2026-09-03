В Краснодаре 3 сентября увеличилось число работающих АЗС. Где можно заправиться?
3 сентября в Краснодаре работают 83 заправки, но бензин АИ-95 и АИ-92 есть менее чем на половине из них
3 сентября телеграм-канал МЦУ Краснодара сообщил, что в городе работают 83 заправки. Отметим, что днем ранее было открыто такое же количество АЗС.
Горючее есть в наличии:
- бензин АИ-92 — на 31 АЗС;
- бензин АИ-95 — на 37 АЗС;
- бензин АИ-100 — на 1 АЗС;
- дизельное топливо (ДТ) — на 79 АЗС.
Как выглядит топливный кризис в нескольких регионах юга России:
Заправиться можно по следующим адресам:
- «Роснефть»: трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Дзержинского, возле станицы Елизаветинской, Ростовское шоссе, Вишняковой, Кубанская Набережная, Крупской;
- «Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Старокубанская, Автолюбителей, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров;
- «Газпром»: Мачуги, Крупской, Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе, Ейское шоссе;
- «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская;
- Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Дзержинского, Ростовское шоссе, Пластунская;
- «Татнефть» на Ростовском шоссе;
- VP возле поселка Индустриального;
- «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе;
- Teboil: Московская, Российская, Сормовская, Красных Партизан, Новороссийская;
- «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе;
- Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан;
- «КТК» на Александра Покрышкина;
- «Ирбис» на Степана Разина;
- PNB на Шевченко;
- «ЮНК» на Российской;
- «Партнер» на Уральской;
- «ОПТИ» на Красных Партизан;
- Petrol на 70-летия Октября;
- «Юпитер-К» на Первомайской.
В течение дня ситуация может измениться. Помимо этого, на некоторых АЗС запрещен отпуск топлива в канистры — заправить можно только автомобиль.
Еще 23 станции временно не работают, а девять закрыты на ремонт или ребрендинг.
Как писали Юга.ру, в августе стало известно, что трамваи и автобусы Краснодара перевезли на 10% больше пассажиров во время топливного кризиса.
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