В Краснодаре 3 сентября увеличилось число работающих АЗС. Где можно заправиться?

Краснодарский край

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  • © Фото freepik.com, freepik.com
    © Фото freepik.com, freepik.com

3 сентября в Краснодаре работают 83 заправки, но бензин АИ-95 и АИ-92 есть менее чем на половине из них

3 сентября телеграм-канал МЦУ Краснодара сообщил, что в городе работают 83 заправки. Отметим, что днем ранее было открыто такое же количество АЗС.

Горючее есть в наличии: 

  • бензин АИ-92 — на 31 АЗС;
  • бензин АИ-95 — на 37 АЗС;
  • бензин АИ-100 — на 1 АЗС;
  • дизельное топливо (ДТ) — на 79 АЗС.

Как выглядит топливный кризис в нескольких регионах юга России:

Заправиться можно по следующим адресам:

  • «Роснефть»: трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Дзержинского, возле станицы Елизаветинской, Ростовское шоссе, Вишняковой, Кубанская Набережная, Крупской;
  • «Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Старокубанская, Автолюбителей, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров;
  • «Газпром»: Мачуги, Крупской, Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе, Ейское шоссе;
  • «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская;
  • Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Дзержинского, Ростовское шоссе, Пластунская;
  • «Татнефть» на Ростовском шоссе;
  • VP возле поселка Индустриального; 
  • «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе;
  • Teboil: Московская, Российская, Сормовская, Красных Партизан, Новороссийская;
  • «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе;
  • Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан;
  • «КТК» на Александра Покрышкина;
  • «Ирбис» на Степана Разина;
  • PNB на Шевченко;
  • «ЮНК» на Российской;
  • «Партнер» на Уральской;
  • «ОПТИ» на Красных Партизан;
  • Petrol на 70-летия Октября;
  • «Юпитер-К» на Первомайской.

В течение дня ситуация может измениться. Помимо этого, на некоторых АЗС запрещен отпуск топлива в канистры — заправить можно только автомобиль. 

Еще 23 станции временно не работают, а девять закрыты на ремонт или ребрендинг.

Как писали Юга.ру, в августе стало известно, что трамваи и автобусы Краснодара перевезли на 10% больше пассажиров во время топливного кризиса.

Город Краснодар Нефть Топливо Транспорт

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