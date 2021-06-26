Губернатор пообещал превратить в лесопарк старую свалку в Геленджике

Вениамин Кондратьев и министр природных ресурсов РФ придумали, что делать с мусорным полигоном, отравляющим курорт

26 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев устроил для главы минприроды России Александра Козлова экскурсию по окрестностям Геленджика. Это было не рекреационное мероприятие, а рабочее: чиновники осмотрели закрытый пять лет назад полигон твердых коммунальных отходов города-курорта.

«Старая свалка продолжает нести угрозу для окружающей среды», — отметил Александр Козлов. — «Идет неконтролируемое выделение свалочного газа, который отравляет все вокруг. Выделяется фильтрат, наносящий вред земле и грунтовым водам. Необходимо срочно принимать меры: стабилизировать тело полигона и консервировать его по всем правилам. Это задача региона».

«Полигон нужно рекультивировать, а в будущем здесь должна появиться зеленая зона», — ответил Вениамин Кондратьев. — «Но для этого нам в первую очередь необходимо узаконить всю зону полигона».

Эти работы, согласно сообщению краевой пресс-службы, уже ведутся: «специалисты НИИ перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга разрабатывают новый генплан Геленджика, в котором будут внесены соответствующие изменения».

Тем временем, в Южном межрегиональном управлении Росприроднадзора заявили, что на территории Краснодарского края из 54 мусорных полигонов лишь 13 работают в рамках всех правил, белореченский полигон, куда свозят отходы из Сочи, исчерпал свой лимит еще в мае, а свалка под Анапой то и дело самопроизвольно возгорается.