Под Анапой горел мусорный полигон
Утром 22 мая возле хутора Верхний Чекон к северо-востоку от Анапы загорелся мусорный полигон
О случившемся телеграм-каналу «Анапское Черноморье» рассказали местные жители. По их информации, возгорание началось в 5 утра, и к 11:50 «из-за дыма буквально нечем было дышать».
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что сообщение о возгорании диспетчер Анапского пожарно-спасательного гарнизона получил в 2:41. Прибывшее подразделение зафиксировало горение мусора на площади 40 кв. метров.
К 3:05 открытое пламя удалось потушить, а к 3:15 пожарные сообщили о полной ликвидации. В тушении участвовала одна машина и четыре человека.
Белореченский мусорный полигон исчерпал лимит:
При этом не позднее 11:50 инстаграм МЧС Анапы сообщил о продолжении тушения с участием пожарных расчетов ОП-179 и ПЧ-36 с личным составом из 8 человек. От Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС вызваны три машины для расчистки задымленных завалов.
Как сообщали Юга.ру, в марте на том же мусорном полигоне пожар тушили в течение трех суток.