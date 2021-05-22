Под Анапой горел мусорный полигон

Карачаево-Черкесия

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Утром 22 мая возле хутора Верхний Чекон к северо-востоку от Анапы загорелся мусорный полигон

О случившемся телеграм-каналу «Анапское Черноморье» рассказали местные жители. По их информации, возгорание началось в 5 утра, и к 11:50 «из-за дыма буквально нечем было дышать».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что сообщение о возгорании диспетчер Анапского пожарно-спасательного гарнизона получил в 2:41. Прибывшее подразделение зафиксировало горение мусора на площади 40 кв. метров.

К 3:05 открытое пламя удалось потушить, а к 3:15 пожарные сообщили о полной ликвидации. В тушении участвовала одна машина и четыре человека.

Белореченский мусорный полигон исчерпал лимит:

При этом не позднее 11:50 инстаграм МЧС Анапы сообщил о продолжении тушения с участием пожарных расчетов ОП-179 и ПЧ-36 с личным составом из 8 человек. От Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС вызваны три машины для расчистки задымленных завалов.

Как сообщали Юга.ру, в марте на том же мусорном полигоне пожар тушили в течение трех суток.

Анапа Мусор МЧС Пожары

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