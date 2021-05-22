Под Анапой горел мусорный полигон

О случившемся телеграм-каналу «Анапское Черноморье» рассказали местные жители. По их информации, возгорание началось в 5 утра, и к 11:50 «из-за дыма буквально нечем было дышать».



В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что сообщение о возгорании диспетчер Анапского пожарно-спасательного гарнизона получил в 2:41. Прибывшее подразделение зафиксировало горение мусора на площади 40 кв. метров.

К 3:05 открытое пламя удалось потушить, а к 3:15 пожарные сообщили о полной ликвидации. В тушении участвовала одна машина и четыре человека.