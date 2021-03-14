Под Анапой третий день тушат мусорный полигон

Около хутора Верхний Чекон 12 марта загорелся мусор на свалке. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило 12 марта в 8:25. Прибывшие на место спасатели установили, что горит мусор на площади 400 кв. метров. Огонь локализовали в 15:55, на месте работают 12 человек и 8 машин.

Руководитель отделения информации и связи с общественностью на территории Анапы пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Людмила Бурнайкина накануне рассказала «Анапскому Черноморью», что процесс тушения осложняется тем, что процесс происходит на глубине. Местные жители жалуются на сильное задымление, однако в пресс-службе ведомства на момент публикации новости о ликвидации пожара не сообщали.