Под Анапой третий день тушат мусорный полигон
Под Анапой с 12 марта местные жители жалуются на дым, идущий с мусорного полигона
Около хутора Верхний Чекон 12 марта загорелся мусор на свалке. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило 12 марта в 8:25. Прибывшие на место спасатели установили, что горит мусор на площади 400 кв. метров. Огонь локализовали в 15:55, на месте работают 12 человек и 8 машин.
Руководитель отделения информации и связи с общественностью на территории Анапы пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Людмила Бурнайкина накануне рассказала «Анапскому Черноморью», что процесс тушения осложняется тем, что процесс происходит на глубине. Местные жители жалуются на сильное задымление, однако в пресс-службе ведомства на момент публикации новости о ликвидации пожара не сообщали.
На ютубе-канале «Маковозовы» местный житель рассказал, что в начале марта снимал свалку на хуторе Чекон. После этого в пресс-службе мэрии курорта ему ответили, что управление ЖКХ запланировало рекультивировать полигон. Еще через некоторое время на свалке случился пожар.
«Конечно, можно зло пошутить, что таким образом началась рекультивация свалки. Но не хотелось бы так думать, что ее просто подожгли, и таким образом решили проблему», — рассказал мужчина.