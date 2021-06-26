Все выходные на Кубани будут шквал и грозы

Ливень в сочетании с грозой и градом, а также шквалистыми порывами ветра скоростью до 20 м/с, вероятность резкого подъема воды в малых реках — такая погода 26 и 27 июня ожидается в Краснодарском крае, согласно данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В связи с этим Краевое управление МЧС объявило в регионе (за исключением Сочи) штормовое предупреждение.

До конца уикенда МЧС рекомендует гражданам, в числе прочих мер безопасности, воздерживаться от визитов на природу и купания в море, держаться подальше от деревьев, парковать машины на хорошо защищенных от удара стихии стоянках, носить документы и ценные вещи в непромокаемых пакетах.

Следует помнить, что штормы будут внезапными и кратковременными. А в целом на ближайшие два дня Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует переменную облачность, температуру воздуха ночью 18…23 °С, днем 27…32 °С; в восточной половине края будет чуть жарче — до 34 °С, на Черноморском побережье чуть холоднее — около 25…30°.

Напомним, что в Краснодаре мощные ливни прошли в четверг и в пятницу, а в Апшеронском и Мостовском районах 25 июня выпал град размером с куриное яйцо.