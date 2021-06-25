В Краснодаре прошёл дождь, и водители снова встали в 10-балльные пробки

Вечером 25 июня в Краснодаре прошёл сильный дождь. Из-за этого затруднилось движение на дорогах. Так, согласно сервису «Яндекс.Пробки», загруженность составила 7 баллов.

Самые загруженные участки аналитики сервиса зафиксировали на улице Сормовской из центра. Там плотность потока составила 10 баллов. Другой затор — на участке Суворова — Захарова из центра. Там водители стояли в 9-балльной пробке.

Также нехарактерными для этого времени стали заторы на Ближнем Западном обходе по направлению к Ростовскому шоссе — 7 баллов, что на 2 балла выше обычного, и на Восточном обходе к Ростовскому шоссе — 4 балла, что на 2 балла выше обычного.