В Краснодаре прошёл дождь, и водители снова встали в 10-балльные пробки
25 июня в Краснодаре образовались пробки после дождя
Вечером 25 июня в Краснодаре прошёл сильный дождь. Из-за этого затруднилось движение на дорогах. Так, согласно сервису «Яндекс.Пробки», загруженность составила 7 баллов.
Самые загруженные участки аналитики сервиса зафиксировали на улице Сормовской из центра. Там плотность потока составила 10 баллов. Другой затор — на участке Суворова — Захарова из центра. Там водители стояли в 9-балльной пробке.
Также нехарактерными для этого времени стали заторы на Ближнем Западном обходе по направлению к Ростовскому шоссе — 7 баллов, что на 2 балла выше обычного, и на Восточном обходе к Ростовскому шоссе — 4 балла, что на 2 балла выше обычного.
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Крупнейшими пробками в Краснодаре стали:
- 17:25 — Южный Обход от Чибийского магистрального канала до Адыгейской улицы. Пробка на 5,9 км продержалась 1 час 40 минут. Отметим, что в телеграм-канале «Туподар — Краснодар» сообщали, что пробка скопилась из-за разбитого груза бутылок.
- 18:41 — Западный Обход от Калинина до Крылатской. Пробка на протяжении 5,2 км продержалась 3 часа 10 минут.
- 17:33 — Уральская улица, от Онежской до Восточного Обхода. Водители потеряли 2 часа 40 минут, когда проезжали 5,2 км.
- 18:49 — Дзержинского от улицы Фёдора Лузана до Бирюзовой. Пробка длиной 5,1 км продержалась 3 часа 10 минут.
- 19:21 — Улицы Ставропольская, Трамвайная, Мачуги от улицы Айвазовского до Фадеева. Пробка на протяжении 5 км продержалась 1 час 50 минут.
Кроме того, встало движение трамваев. Судя по фотографиям моста рядом с Вишняковским рынком в инстаграме «Типичный Краснодар» там затопило трамвайные пути и дорогу.