В Краснодаре прошёл дождь, и водители снова встали в 10-балльные пробки

Краснодарский край

Распечатать

25 июня в Краснодаре образовались пробки после дождя

Вечером 25 июня в Краснодаре прошёл сильный дождь. Из-за этого затруднилось движение на дорогах. Так, согласно сервису «Яндекс.Пробки», загруженность составила 7 баллов.

Самые загруженные участки аналитики сервиса зафиксировали на улице Сормовской из центра. Там плотность потока составила 10 баллов. Другой затор — на участке Суворова — Захарова из центра. Там водители стояли в 9-балльной пробке.

Также нехарактерными для этого времени стали заторы на Ближнем Западном обходе по направлению к Ростовскому шоссе — 7 баллов, что на 2 балла выше обычного, и на Восточном обходе к Ростовскому шоссе — 4 балла, что на 2 балла выше обычного.

Читайте также:

Крупнейшими пробками в Краснодаре стали:

  • 17:25 — Южный Обход от Чибийского магистрального канала до Адыгейской улицы. Пробка на 5,9 км продержалась 1 час 40 минут. Отметим, что в телеграм-канале «Туподар — Краснодар» сообщали, что пробка скопилась из-за разбитого груза бутылок.  

Читайте также:

  • 18:41 — Западный Обход от Калинина до Крылатской. Пробка на протяжении 5,2 км продержалась 3 часа 10 минут.
  • 17:33 — Уральская улица, от Онежской до Восточного Обхода. Водители потеряли 2 часа 40 минут, когда проезжали 5,2 км.
  • 18:49 — Дзержинского от улицы Фёдора Лузана до Бирюзовой. Пробка длиной 5,1 км продержалась 3 часа 10 минут.
  • 19:21 — Улицы Ставропольская, Трамвайная, Мачуги от улицы Айвазовского до Фадеева. Пробка на протяжении 5 км продержалась 1 час 50 минут.

Кроме того, встало движение трамваев. Судя по фотографиям моста рядом с Вишняковским рынком в инстаграме «Типичный Краснодар» там затопило трамвайные пути и дорогу.

Автомобили Краснодар Общественный транспорт Погода Пробки

Новости

На Кубани выпал град размером с куриное яйцо
В Краснодаре прошёл дождь, и водители снова встали в 10-балльные пробки
Жители Краснодара смогут заранее заполнить документы на вакцинацию, чтобы не стоять в очередях
На Кубани на три года осудили онколога, который нелегально выдал рецепты на 3,5 млн рублей
В Краснодаре сотрудники строительной компании привились от коронавируса
В Краснодаре сделать прививку от ковида можно будет на парковке «Леруа Мерлен»

Лента новостей

Зачем ехать из Краснодара в Ростов‑на‑Дону
Вчера, 11:01
Зачем ехать из Краснодара в Ростов‑на‑Дону
Пять классных мест
Как отпраздновать Мидсоммар в Краснодаре
Сегодня, 11:14
Как отпраздновать Мидсоммар в Краснодаре
И что подготовила «Типография» вместе с ИКЕА
Выше уровень — больше кешбэка
Сегодня, 09:03
Выше уровень — больше кешбэка
В «Пятёрочке» изменились условия программы лояльности

Реклама на портале