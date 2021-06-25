На Кубани выпал град размером с куриное яйцо

Об обильных осадках сообщили жители Апшеронского и Мостовского районов в социальных сетях. В инстаграме «Апшеронск | Объявления» написали, что прошёл сильный град.

О происходящем в своём инстаграме написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Пока трудно понять, насколько все серьезно. По предварительным данным, повреждены кровли частных домов. Самое главное, что системы жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме. Поручил ситуацию держать на контроле. Сейчас важно, чтобы на месте оперативно отработали межведомственные группы — обследовали территорию и оценили ущерб», — сообщил он.

Обновлено в 22:05. Сотрудники администрации Мостовского района ведут подворовой обход, чтобы определить степень ущерба. По данным министерства ГО и ЧС, в Псебае пострадали восемь домов, но спасатели уже устранили повреждения. В станице Андрюки град повредил кровли 36 домовладений и Дома культуры, сообщили в прессс-службе администрации Краснодарского края.