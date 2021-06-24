Суд решил не сносить гостиницу на Благовещенской косе в Анапе
24 июня «Эковахта по Северному Кавказу» рассказала, где в Анапе оставят по суду гостиницу, которую построил местный экс-депутат
Напомним, в июле 2020 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил Анапу и остался недоволен ситуацией с самостроями. После этого мэр города Юрий Поляков ушёл в отставку.
Читайте также:
«Эковахта по Северному Кавказу» тогда опубликовала подробное расследование, кем и как была застроена Благовещенская коса в Анапе. Активисты выяснили, что у местного экс-депутата Совета Анапы и владельца сетью пансионатов «Фея» Евгения Янишогло находился в аренде участок по улице Скифской, 64. Он располагался по соседству с другим участком по адресу Скифская, 68, который арендовал его компаньон Денис Шерстов.
В 2015 году Янишогло приобрел право аренды участка с видом разрешенного использования «для размещения парка аттракционов» на основании договора. Через два года Шерстов и Янишогло заключили договор совместной деятельности, согласно которому на Благовещенской косе должна быть построена «Спортивная база-лагерь». Партнёры обратились за разрешением на строительство в администрацию, но им было отказано, так как участок Янишогло был зарезервирован для создания природного парка «Анапская пересыпь». Но мужчины обратились в Анапский горсуд, и в 2018 году получили разрешение на строительство.
Читайте также:
Однако в процессе строительства Янишогло возвёл пятиэтажные комплексы на участке вместо трёхэтажных, и мэрия снова обратилась в суд с иском о признании строений самовольными постройками и их сносе. Но застройщики выдвинули встречные требования и городской суд встал на их сторону.
21 июня стало известно, что Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Анапского горсуда и отказал администрации Анапы в сносе комплекса на Благовещенской косе. В пресс-службе «Эковахты» 24 июня объяснили Юга.ру, что речь идёт об участке по адресу Скифская, 64, который арендовал экс-депутат Янишогло.
Отметим, что в 2020 году суд обязал снести объекты на соседнем участке по адресу Скифская, 68. В феврале 2021-го начался демонтаж десяти зданий. К марту полностью снесли трехэтажную и четырехэтажные постройки.
Особо охраняемый природный парк «Анапская пересыпь» площадью более 31,8 тыс. га планировали создать на Черноморском побережье в 2019 году. Он должен был сохранить ландшафты прибрежной полосы Черного моря и Таманского полуострова со всем видовым разнообразием растений и животных и обеспечить сохранение лечебно-курортологических факторов Анапского и Темрюкского районов. В 2014 году сообщалось, что Анапскую пересыпь избавят от самостроев. В 2020 году земли получили статус особо охраняемых, писала «Деловая Газета.Юг».