Суд решил не сносить гостиницу на Благовещенской косе в Анапе

Напомним, в июле 2020 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил Анапу и остался недоволен ситуацией с самостроями. После этого мэр города Юрий Поляков ушёл в отставку.

«Эковахта по Северному Кавказу» тогда опубликовала подробное расследование, кем и как была застроена Благовещенская коса в Анапе. Активисты выяснили, что у местного экс-депутата Совета Анапы и владельца сетью пансионатов «Фея» Евгения Янишогло находился в аренде участок по улице Скифской, 64. Он располагался по соседству с другим участком по адресу Скифская, 68, который арендовал его компаньон Денис Шерстов.