Власти Кубани пообещали создать природный парк «Анапская пересыпь»
На Черноморском побережье планируют создать особо охраняемый природный парк «Анапская пересыпь» площадью более 31,8 тыс. га
Об этом сообщили 26 июля на совещании, которое провел вице-губернатор Кубани Сергей Болдин. Участники обсудили проект по установлению границ и режима охраны природного парка «Анапская пересыпь», предусмотренного схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края. Площадь парка составит 31,8 тыс. га.
«Этот парк будет создан, чтобы сохранить ландшафты прибрежной полосы Черного моря и Таманского полуострова со всем видовым разнообразием растений и животных. Кроме того, это обеспечит сохранение лечебно-курортологических факторов Анапского и Темрюкского районов», — сказал Болдин.
Вице-губернатор уточнил, что территории останутся в составе природного парка, но в то же время муниципалитетам разрешат развивать там туризм. Режим охраны природной территории не станет препятствием для социально-экономического развития муниципалитетов.
Планируется, что в ближайшее время разработчик проекта представит материалы, чтобы с ними могли ознакомиться жители края, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
Всего на Кубани 353 особо охраняемых природных территории общей площадью 247 тыс. га.
Как писали Юга.ру, Анапская пересыпь — песчаная коса длиной около 43 км от Анапы до мыса Железный Рог на Таманском полуострове. Ее ширина — от 600 метров до 2 км. Пересыпь состоит из кварцевого песка с примесью измельченных раковин морских моллюсков.
В 2014 году сообщалось, что Анапскую пересыпь избавят от самостроев. В 2016 году Бугазскую косу планировали включить в состав «Анапской пересыпи».
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