Для борьбы с пробками на Кубани предложили развивать малую авиацию
24 июня на выездном заседании в Ейском районе обсудили перспективы кубанской малой авиации
Совещание провел председатель комитета регионального парламента по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель. В нем поучаствовали глава Ейского района Виктор Ляхов, представители регионального Минтранса, профильных министерств и ведомств.
К обсуждению присоединились руководители компании «Технорегион», где разработали технологию строительства воздушных судов малой вместимости дешевле, чем за рубежом, и полностью из российских комплектующих. К МАКС-21 компания готовит три образца самолетов. У двух из из них нет аналогов в мире, а третий — единственный в России.
По теме совещания высказался председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. Он считает, что важным шагом к решению проблемы дорожных заторов станут и реконструкция трасс, и возрождение в регионе малой авиации.
«С каждым годом в крае увеличивается поток туристов на автомобильном транспорте. Из-за дополнительной нагрузки на дороги снижается комфорт поездок и растет число аварий. Особенно сейчас, когда россияне предпочитают отдых на побережьях Чёрного и Азовского морей зарубежным курортам в связи с распространением коронавируса. Малая авиация существовала в Краснодарском крае всегда. Люди постарше еще помнят, как вполне приличное расстояние от одного города до другого можно было преодолеть за полчаса. Инфраструктура осталась, ее достаточно привести в соответствие с современными требованиями, привлечь для развития малой авиации бизнес», — обозначил свою позицию Юрий Бурлачко.
Владимир Чепель напомнил, что совсем недавно на региональном уровне приняли решение развивать альтернативные виды перевозок пассажиров на всей территории Кубани. Это касается не только малой авиации, но и морского и пригородного железнодорожного транспорта. Он также отметил, что работу следует начать с развития сельхозавиации, предварительно изучив потребности края в этом направлении.
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Участники также обсудили реализацию региональной госпрограммы по развитию сети автомобильных дорог на Кубани и ситуацию с газификацией Ейского района.
По итогам заседания Минтрансу и Минсельхозу Кубани рекомендовали определить перспективы и направления развития малой авиации на территории региона. Департаменту инвестиций и компании «Технорегион» предстоит подготовить экономическое обоснование производства летательных аппаратов и предложения по мерам поддержки данной сферы.