Для борьбы с пробками на Кубани предложили развивать малую авиацию

К обсуждению присоединились руководители компании «Технорегион», где разработали технологию строительства воздушных судов малой вместимости дешевле, чем за рубежом, и полностью из российских комплектующих. К МАКС-21 компания готовит три образца самолетов. У двух из из них нет аналогов в мире, а третий — единственный в России.

По теме совещания высказался председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. Он считает, что важным шагом к решению проблемы дорожных заторов станут и реконструкция трасс, и возрождение в регионе малой авиации.

«С каждым годом в крае увеличивается поток туристов на автомобильном транспорте. Из-за дополнительной нагрузки на дороги снижается комфорт поездок и растет число аварий. Особенно сейчас, когда россияне предпочитают отдых на побережьях Чёрного и Азовского морей зарубежным курортам в связи с распространением коронавируса. Малая авиация существовала в Краснодарском крае всегда. Люди постарше еще помнят, как вполне приличное расстояние от одного города до другого можно было преодолеть за полчаса. Инфраструктура осталась, ее достаточно привести в соответствие с современными требованиями, привлечь для развития малой авиации бизнес», — обозначил свою позицию Юрий Бурлачко.

Владимир Чепель напомнил, что совсем недавно на региональном уровне приняли решение развивать альтернативные виды перевозок пассажиров на всей территории Кубани. Это касается не только малой авиации, но и морского и пригородного железнодорожного транспорта. Он также отметил, что работу следует начать с развития сельхозавиации, предварительно изучив потребности края в этом направлении.