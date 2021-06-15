После выходных въезды в Краснодар встали в пробках

Краснодарский край

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Утром 15 июня в Краснодаре зафиксировали заторы на въездах в город

Напомним, в России с 12 по 14 июня были трехдневные выходные. Накануне праздников уже после обеда в Краснодаре скопились 10-балльные пробки. Наиболее сложная ситуация наблюдалась на выездах из города — Южном и Восточном обходах. Город стоял в пробках поздно вечером и в ночь на 12 июня.

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С 15 июня в России началась единственная короткая рабочая неделя летом. Согласно сервису «Яндекс.Карты», утром в Краснодаре максимальная загруженность составила 5 баллов, что соответствует обычному уровню. Наиболее загруженными стали: Мачуги — Трамвайная в центр (8 баллов), Ростовское шоссе в центр (7 баллов), улица Красных Партизан в центр (7 баллов).

Нехарактерно плотный трафик был отмечен на Восточном обходе на направлению к Мачуги. Там образовались заторы в 5 баллов, что на 2 балла выше обычного.

Крупнейшими пробками утром 15 июня стали:

  • 9:59, Южный Обход, от Чибийского магистрального канала до канала Чибий. Пробка в 7,7 км продержалась 40 минут;
  • 9:55, Восточный обход, от моста над железной дорогой до улицы Богатырской. Водители потеряли три часа в заторе длиной 4,6 км;
  • 8:59, улица Дзержинского, от Покрышкина до Тургенева. Пробка длиной 3,8 км продержалась 2 часа 10 минут;
  • 9:07, улица Красных Партизан, от Заполярной до улицы Трубилина. Автомобилисты провели 2,5 часа в пробке длиной 3,6 км;
  • 9:23, Трасса А-146, улица Ленина, Дорожная, от Тургеневского шоссе до Промышленной. Пробка протяженностью 3,4 км продержалась 2 часа 50 минут.
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