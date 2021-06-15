После выходных въезды в Краснодар встали в пробках

Утром 15 июня в Краснодаре зафиксировали заторы на въездах в город

Напомним, в России с 12 по 14 июня были трехдневные выходные. Накануне праздников уже после обеда в Краснодаре скопились 10-балльные пробки. Наиболее сложная ситуация наблюдалась на выездах из города — Южном и Восточном обходах. Город стоял в пробках поздно вечером и в ночь на 12 июня.

С 15 июня в России началась единственная короткая рабочая неделя летом. Согласно сервису «Яндекс.Карты», утром в Краснодаре максимальная загруженность составила 5 баллов, что соответствует обычному уровню. Наиболее загруженными стали: Мачуги — Трамвайная в центр (8 баллов), Ростовское шоссе в центр (7 баллов), улица Красных Партизан в центр (7 баллов).

Нехарактерно плотный трафик был отмечен на Восточном обходе на направлению к Мачуги. Там образовались заторы в 5 баллов, что на 2 балла выше обычного.