Краснодар снова не получил разрешение на возобновление авиасообщения с Турцией

Краснодарский край, Вся Россия

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В Росавиции 22 июня сообщили, что авиасообщение с Турцией возобновили из 32 городов России

В Росавиации сообщили, что в соответствии с решением оперативного штаба с 22 июня Россия возобновила авиасообщение с Турцией. Авиакомпании будут выполнять рейсы из 32 международных аэропортов страны в пять городов Турции: Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан и Бодрум.

В ТАСС уточнили, что полеты возобновили из Москвы, Жуковского, Санкт-Петербурга, Астрахани, Брянска, Владивостока, Владикавказа, Грозного, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калининграда, Кемерово, Красноярска, Магнитогорска, Махачкалы, Минвод, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Петропавловска-Камчатского, Ростова-на-Дону, Самары, Сыктывкара, Томска, Улан-Удэ, Ульянсковска, Уфы, Хабаровска и Челябинска.

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В первый день возобновления полетов выполнили 78 регулярных и чартерных рейсов, из которых 54 выполнили российские авиакомпании. В настоящее время Межведомственная комиссия по допускам авиакомпаний к воздушным перевозкам выдала более 160 допусков 12 авиакомпаниям на осуществление перевозок в семь городов Турции.

Закрытыми для полетов в Турцию остаются 13 городов страны. В их число вошли Краснодар и Сочи. В телеграм-канале аэропортов юга отметили, что о причинах запрета ничего не известно:

«Все высказывания о полноценном возобновлении авиасообщения можно считать слегка преувеличенными. Когда ситуация изменится, мы не знаем, как и причин запрета (о них можно только догадываться). Можно лишь с уверенностью сказать, что дело не в коронавирусе. Аэропорты работают с пиковой нагрузкой, и на сегодняшний день обслужили свыше 5 млн пассажиров совокупно».

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Также там добавили, что вылететь в Турцию получится не скоро:

«К сожалению, все пассажиры, которым авиакомпании и туроператоры пообещали вылеты в Анталию и Стамбул из Краснодара с 22 июня, могут даже не надеяться на поездку. Вылеты из аэропорта не запланированы и не согласованы».

Напомним, сейчас из аэропорта Краснодара можно улететь в Египет, Армению, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и на Кипр. Также спустя 7 лет перерыва снова можно будет летать в Дюссельдорф.

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Краснодар снова не получил разрешение на возобновление авиасообщения с Турцией

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