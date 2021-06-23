Краснодарец основал сеть борделей и вовлек в проституцию несовершеннолетних

Краснодарский край

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23 июня СК Кубани сообщил, что несовершеннолетних девушек вовлекли в занятие проституцией в массажных салонах Краснодара

По версии следствия, в 2019 году 56-летний краснодарец создал преступное сообщество и организовал притоны для оказания интимных услуг. В группировке были четкая иерархия, распределение функций и общие финансы. Приближенные к организатору занимались вовлечением девушек и женщин в проституцию. Так были вовлечены двое несовершеннолетних. 

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С декабря 2019 по октябрь 2020-го девушки оказывали интимные услуги в массажных салонах и саунах. Там также работали администраторы, которые принимали заказы, звонки от клиентов и получали деньги за работу.

Преступную схему вскрыли в мае 2020 года. В жилищах фигурантов и массажных салонах города провели обыски и изъяли свыше 2 миллионов рублей. Каким образом сеть притонов проработала до октября, не уточняется. 

23 июня 2021-го в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что организатор и еще два активных участника группы были заключены под стражу. В зависимости от роли каждого им предъявили обвинения в создании и участии в преступном сообществе (ч.ч.1,2 ст. 210 УК РФ), вовлечении в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних (ч. 3 ст. 240 УК РФ) и содержании притонов для занятия проституцией (п.«в» ч. 2 ст.241 УК РФ). 

Расследование уголовного дела в отношении организатора и еще 15 членов преступного сообщества, а также иных неустановленных лиц, продолжается.

Как писали Юга.ру, в 2016 году многодетного жителя Владикавказа признали виновным в организации проституции, в 2018-м в Ставрополе девушка избила несовершеннолетнюю и заставила ее заниматься проституцией, а в Северной Осетии таксист вовлекал девушек в проституцию. В 2019 году в Краснодаре осудили сотрудника Росгвардии и его сообщников за принуждение девушек к проституции.

Краснодар Проституция Следственный комитет

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