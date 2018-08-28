В Ставрополе девушка избила несовершеннолетнюю и заставила ее заниматься проституцией

Ставропольский край

Распечатать

В Ставрополе возбудили уголовное дело против 19-летней местной жительницы, которая вовлекла несовершеннолетнюю в занятия проституцией

По данным следствия, в июне девушка разместила в социальных сетях объявление с предложением платных интимных услуг. Их должна была  оказывать 15-летняя подруга младшей сестры девушки. Когда появился клиент, злоумышленница избила подростка и принудила к предоставлению интимных услуг. За это она получила 2 тыс. рублей.

Против девушки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетней). Проводятся следственные действия, расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Дети Проституция Следственный комитет Ставрополь
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ставрополе девушка избила несовершеннолетнюю и заставила ее заниматься проституцией
Telegram будет выдавать спецслужбам данные пользователей, подозреваемых в терроризме
В Керчи нашли античную мраморную статую мужчины
В Адыгее решили проводить конкурс «Лучший предприниматель года»
Федерация альпинизма Кубани открыла сбор денег для семей погибших в Северной Осетии альпинистов
В Сочи из-за гонки закроют участок дороги на гору Ахун

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале