В Ставрополе девушка избила несовершеннолетнюю и заставила ее заниматься проституцией

В Ставрополе возбудили уголовное дело против 19-летней местной жительницы, которая вовлекла несовершеннолетнюю в занятия проституцией

По данным следствия, в июне девушка разместила в социальных сетях объявление с предложением платных интимных услуг. Их должна была оказывать 15-летняя подруга младшей сестры девушки. Когда появился клиент, злоумышленница избила подростка и принудила к предоставлению интимных услуг. За это она получила 2 тыс. рублей.

Против девушки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетней). Проводятся следственные действия, расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.