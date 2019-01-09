В Краснодаре осудили сотрудника Росгвардии и его сообщников за принуждение девушек к проституции

В Краснодаре суд вынес приговор членам организованной преступной группы за организацию притона

Следствие и суд установили, что в ноябре 2015 года два брата уговорили девушку заниматься проституцией. Для этого ей предоставили съемную квартиру, где она работала до июля 2016 года, а позже стала исполнять роль диспетчера-сутенера.

C сентября 2016-го проституцией начала заниматься другая девушка. Когда в феврале 2017 года она решила прекратить, один из братьев с тремя сообщниками нашли ее и, применяя насилие и угрожая предметом, похожим на пистолет, стали принуждать вернуться к проституции. Девушке удалось скрыться.

Через несколько дней мужчины незаконно проникли в съемную квартиру сбежавшей девушки, представившись сотрудниками правоохранительных органов, однако ее там не оказалось. Тогда злоумышленники напали на женщину, которая находилась в квартире, и, применяя насилие, принудили ее заняться проституцией.

В это время сержант Росгвардии похитил из кошелька женщины 22 тыс. рублей и выстриг волосы на ее голове. После этого нападавшие заствили потерпевшую сказать им пин-код от банковской карты, а позже сняли со счета 40 тыс. рублей.

Двое братьев и девушка-сутенер также склонили к занятию проституцией еще двух девушек, которые занимались этим с мая по июль 2017 года.

Злоумышленников задержали и возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией и принуждение к продолжению занятием проституцией, совершенное организованной группой и с применением насилия), ч. 1 и п. «б» ч. 2 ст. 241 УК РФ (Организация занятия проституцией другими лицами, совершенное с применением насилия и с угрозой его применения), п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный организованной группой с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья), ч. 1 ст. 139 УК РФ (Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).

Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил двух братьев к семи с половиной и шести годам лишения свободы, сотрудника Росгвардии — к семи годам лишения свободы. Еще двое мужчин, участвовавших в нападении на женщину, приговорили к четырем годам лишения свободы условно и штрафам.

Девушка, которая выполняла роль сутенерши, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Ее признали виновной по ч. 3 ст. 240 и ч. 1 ст. 241 УК РФ и приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на этот период, сообщает главное военное следственное управление СК РФ.