В России стали реже возбуждать дела за вовлечение в проституцию. Число оштрафованных иностранцев за пять лет выросло втрое
В 2017 году в России было возбуждено 267 уголовных дел за вовлечение в занятие проституцией, 251 из них передали в суд с обвинительным заключением
По данным МВД России, в 2012 году преступлений по ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией) было вдвое больше — 496 уголовных дел, из них 420 направили в суд с обвинительным заключением или обвинительным актом, сообщает RT.
По российскому законодательству, осужденные за вовлечение в занятие проституцией могут получить штраф до 200 тыс. рублей или взыскание, равное размеру зарплаты или другому доходу за период до 18 месяцев. Кроме того, предусмотрено заключение на срок до трех лет в колонии, а также до трех лет принудительных работ.
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Отмечается, что за вовлечение в проституцию с вывозом граждан за границей или в отношении несовершеннолетних действует более серьезное наказание.
Кроме того, в прошлом году на иностранцев и лиц без гражданства завели 1 тыс. 509 административных дел по ст. 6.11 КоАП (Занятие проституцией), что на 593 протокола больше, чем в 2012 году. Пять лет назад пресекли 10 тыс. 508 таких правонарушений, в 2017 году — 9 тыс. 576.
По законодательству России, за занятие проституцией предусмотрен штраф от 1,5 до 2 тыс. рублей, передает RT.
Как сообщали Юга.ру, в мае сотрудники правоохранительных органов Северной Осетии закрыли сауну, где оказывали интимные услуги.
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