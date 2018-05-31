В России стали реже возбуждать дела за вовлечение в проституцию. Число оштрафованных иностранцев за пять лет выросло втрое

В 2017 году в России было возбуждено 267 уголовных дел за вовлечение в занятие проституцией, 251 из них передали в суд с обвинительным заключением

По данным МВД России, в 2012 году преступлений по ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией) было вдвое больше — 496 уголовных дел, из них 420 направили в суд с обвинительным заключением или обвинительным актом, сообщает RT. По российскому законодательству, осужденные за вовлечение в занятие проституцией могут получить штраф до 200 тыс. рублей или взыскание, равное размеру зарплаты или другому доходу за период до 18 месяцев. Кроме того, предусмотрено заключение на срок до трех лет в колонии, а также до трех лет принудительных работ.