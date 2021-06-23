Депутат из Тихорецка лишился прав за езду в пьяном виде на служебном автомобиле

Краснодарский край

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Краснодарский краевой суд 23 июня сообщил, что депутата из Тихорецка лишили водительских прав из-за езды в пьяном виде

23 мая «КП-Кубань» сообщила, что накануне в Тихорецке сотрудники ДПС остановили автомобиль Hyunday за превышение скорости. На пассажирском сидении был помощник главы района Павел С., а за рулем — депутат Совета Тихорецкого городского поселения Геннадий П.

По данным «Живой Кубани», речь идет про депутата партии «Единая Россия» Геннадия Плотникова, который также руководит местным рынком.

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Задержанный автомобиль был служебным, а депутат выглядел пьяным. Однако он отказался проходить медосвидетельствование на месте. В отношении него составили протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

23 июня состоялось судебное заседание по этому делу. На нём депутат объяснил свой отказ от медосвидетельствования юридической неграмотностью и частично признал вину.

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Мировой судья признал депутата виновным по ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Ему назначили штраф в 30 тыс. рублей. Кроме того, он лишился прав на полтора года, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Напомним, похожий случай произошел вечером 11 июня в Каневском районе. Там полицейский устроил ДТП и скрылся с места аварии. По словам очевидцев, он был пьян.

«Единая Россия» Алкоголь ГИБДД Правосудие Суд Тихорецкий район

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