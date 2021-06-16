На Кубани полицейский устроил ДТП и скрылся

В Каневском районе 11 июня полицейский устроил ДТП на встречной полосе и скрылся с места аварии

«Сразу после аварии мы подбежали к «Ауди», водитель был пьян и не мог связать двух слов, сидел за рулем и перекидывал алкоголь с переднего сиденья назад, орала на весь салон музыка. Выбросил из салона фуражку и крепкий алкоголь (коньяк)», — написали в телеграме.

Информация об аварии с сотрудником полиции, которая произошла 11 июня, появилась от очевидцев в телеграм-канале «Каневской репортёр» . Они рассказали, что полицейский скрылся с места ДТП, пока пострадавшим оказывали первую помощь.

Портал Юга.ру 16 июня обратился за комментарием в пресс-службу краевого управления МВД. Там рассказали, что ДТП 11 июня случилось в 21:30. Водитель Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai Accent, после чего скрылся с места аварии.

Позже в полиции выяснили, что за рулём Audi был старший участковый одного из территориальных отделов.

В отношении него составили два протокола: по ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (Оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния).

Пострадавшего водителя Hyundai доставили в больницу. Он отказался от госпитализации и проходит амбулаторное лечение.