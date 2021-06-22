Жители Новороссийска пожаловались, что их не пускают на экопляж
В мэрии Новороссийска 22 июня пояснили, что бесплатно отдыхать на шезлонгах на экопляже могут только маломобильные граждане
Ранее глава Новороссийска Игорь Дяченко рассказал, что в городе появился первый в России экопляж. Там установили шезлонги, скамейки и качели из переработанного пластика, а в Мысхако — специализированные контейнеры для раздельного сбора отходов. Проект «Пляж без отходов» появился благодаря сотрудничеству администрации города и компании Coca-Cola в России.
22 июня «Наша газета Новороссийск» сообщила, что горожане пожаловались в социальных сетях на то, что их выгоняют с шезлонгов на новом пляже. Арендаторы требуют плату за их использование, не предоставляя при этом никаких документов.
«Лично была свидетелем, как прогнали возрастную семейную пару, требуя оплату. Это же экопроект! Coca-Cola заплатила, а работники городского пляжа не дают людям отдыхать», — процитировало издание местного жителя.
В мэрии Новороссийска порталу Юга.ру объяснили, что покинуть территорию просят только тех граждан, которые нарушили общественный порядок.
«На территории центрального городского пляжа в месте отдыха маломобильных граждан установлена уличная мебель по программе «Пляж без отходов» (лавочки, качели, шезлонги). За использование уличной мебели плата не взимается. Пользователям пляжной территории предлагаются в аренду обычные пляжные шезлонги и дополнительные услуги (полотенца, пляжные матрасы). К сожалению, появление бесплатных лежаков некоторые граждане восприняли как приглашение к распитию спиртных напитков на пляже», — рассказал и.о. начальника отдела по курортам и туризму администрации Новороссийска Дмитрий Вакуленко.
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В ближайшее время городские власти планируют обустроить ещё два пляжа — «Кристалл» и «Нептун». Всего в Новороссийске будет четыре экопляжа. Кроме того, подобный пляж хотели создать в Анапе.