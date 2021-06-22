Жители Новороссийска пожаловались, что их не пускают на экопляж

В мэрии Новороссийска 22 июня пояснили, что бесплатно отдыхать на шезлонгах на экопляже могут только маломобильные граждане

Ранее глава Новороссийска Игорь Дяченко рассказал , что в городе появился первый в России экопляж. Там установили шезлонги, скамейки и качели из переработанного пластика, а в Мысхако — специализированные контейнеры для раздельного сбора отходов. Проект «Пляж без отходов» появился благодаря сотрудничеству администрации города и компании Coca-Cola в России.

22 июня «Наша газета Новороссийск» сообщила, что горожане пожаловались в социальных сетях на то, что их выгоняют с шезлонгов на новом пляже. Арендаторы требуют плату за их использование, не предоставляя при этом никаких документов.

«Лично была свидетелем, как прогнали возрастную семейную пару, требуя оплату. Это же экопроект! Coca-Cola заплатила, а работники городского пляжа не дают людям отдыхать», — процитировало издание местного жителя.