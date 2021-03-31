«А на море чистый песок». Экопляж откроется этим летом в Анапе
Торговая сеть «Пятёрочка» и французский косметический бренд Garnier запустили совместный экопроект. Его цель — стимулировать ответственное потребление и вторичное использование пластика.
Как принять участие в акции, получить призы и при этом сделать окружающий мир чуточку чище — в материале портала Юга.ру.
Эко-осознанность вознаграждается
Чтобы участвовать в акции и получать полезные вещи для экологичного образа жизни, необходимо до 15 мая 2021 года покупать любые средства Garnier в магазинах «Пятёрочка» или делать заказы в приложении «Пятёрочка Доставка», а затем регистрировать свои чеки на сайте акции.
«Говорите — сделаем!»:
За эти покупки участникам будут начисляться баллы, которые можно обменять на многоразовую сумку-шоппер, экокружку или дорожную сумку, изготовленную из переработанного пластика. Зарегистрированные участники также получают шанс выиграть экотур на Черное море.
Два рубля с каждой проданной упаковки продукции Garnier в магазинах «Пятёрочка» пойдут на очистку и благоустройство пляжа в анапском селе Витязево на Черноморском побережье. Новая зона отдыха начнет принимать гостей уже этим летом: ее открытие запланировано на 8 июня 2021 года. На собранные с продаж продукции Garnier средства на территории пляжа установят лежаки, солнцезащитные зонтики, душевые, которые изготовят из переработанного пластика. Также здесь появятся урны для раздельного сбора мусора.
Все подробности об акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно получить на сайте ilove.garnier.ru/5ka-eco.
Делать мир чище
Ежегодно в море попадает порядка 8 млн тонн пластика. Но мы можем сдавать тару на вторичную переработку — из нее сделают новые вещи, а мусора на планете станет меньше. Торговая сеть «Пятёрочка» уже много лет следует принципам экологической осознанности и регулярно приглашает своих покупателей присоединяться к «зеленому движению». Для тех, кто решился сортировать вторсырье и отвозить его в пункты приема в своем городе, создана простая инструкция о том, как это делать.
Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»:— Мы уже многое делаем, чтобы помочь природе и снизить нагрузку на экологию. Благодаря новой акции с Garnier мы вместе с гостями наших магазинов вносим свой вклад в наше общее чистое будущее. В 2020 году Краснодарский край стал самым популярным местом отдыха в России, поэтому к новому отпускному сезону мы обустроим новый комфортный пляж с заботой о природе, чтобы отдыхать было еще удобнее и приятнее. Все оборудование пляжа будет изготовлено из переработанных полимеров и прослужит много лет. Так пластик обретет новую жизнь и вновь будет приносить пользу. Это еще один шаг в направлении того, чтобы сократить объемы отходов на полигонах.
В 2020 году Garnier запустил инициативу комплексного устойчивого развития бренда Green Beauty*. Одно из обещаний программы — «Больше мер по борьбе с пластиковым загрязнением». По данным Счетной палаты РФ, уровень переработки отходов в России не превышает 7%, то есть более 90% направляется на полигоны и свалки.
«Garnier провел несколько субботников по сбору пластиковых отходов на берегах российских водоемов. В мероприятиях участвовали 462 волонтера — они собрали 10,8 тонны отходов. Экоактивация Garnier в «Пятёрочке» — это новый шаг в развитии инициативы Green Beauty. Благодаря собранным средствам мы очистим часть прибрежной зоны на Черноморском побережье, где построим и благоустроим пляж с элементами из переработанного пластика и с использованием экоматериалов. На территории пляжа будет все необходимое для комфортного отдыха», — рассказала Элеонора Окумуш, генеральный директор Garnier в России.
* зеленая красота