В Анапе временно запретили купаться в море
В Анапе 22 июня из-за грозового фронта запретили купаться в Чёрном море
Купаться на всех пляжах Анапы запретили из-за прохождения по территории города-курорта грозового фронта. В управлении гражданской обороны и защиты населения попросили жителей и туристов не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску.
По данным Краснодарского Гидрометцентра, накануне море в Анапе прогрелось до 21 °C. А 22 июня на Черноморском побережье пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением ветра до 14 м/с.
Напомним, в ночь на 17 июня в Анапе прошел сильный ливень, который подтопил город и смыл Центральный пляж.
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