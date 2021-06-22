В Анапе временно запретили купаться в море

Купаться на всех пляжах Анапы запретили из-за прохождения по территории города-курорта грозового фронта. В управлении гражданской обороны и защиты населения попросили жителей и туристов не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску.

По данным Краснодарского Гидрометцентра, накануне море в Анапе прогрелось до 21 °C. А 22 июня на Черноморском побережье пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением ветра до 14 м/с.

Напомним, в ночь на 17 июня в Анапе прошел сильный ливень, который подтопил город и смыл Центральный пляж.