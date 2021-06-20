Членов банды Цапков проверят на причастность к убийству экс-главы Кущевского района – СМИ

В конце июня стало известно, что Цеповяза и его жену проверят на причастность к убийству экс-главы Кущевского района Бориса Москвича

Напомним, банда Цапков орудовала в станице Кущёвской с 1998 по 2010 год. На её счету 19 убийств. В марте 2020 года член банды Владимир Алексеев (Вова Беспредел) рассказал , что экс-главу Кущевского района Бориса Москвича убили Цапки. Причиной стало то, что в 2002 году в Кущевском районе шел передел крупных сельхозугодий, а глава района вмешался в одну из схем по переводу земель в распоряжение аффилированных с бандитами лиц.

В 2021 году следователи возобновили уголовное дело об убийстве Бориса Москвича, так как один из членов банды Цапков дал показания против Вячеслава Цеповяза и его бывшей жены Натальи Стришней. СК проверяет членов банды на причастность к преступлению, сообщил ТАСС со ссылкой на источник 19 июня.

По данным следствия, Цеповяз и Стришняя были одними из организаторов убийства, а непосредственным исполнителем стал киллер банды Виталий Иванов, который покончил с собой в СИЗО.