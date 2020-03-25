Член банды Цапков Вова Беспредел рассказал об убийстве экс-главы Кущевского района Бориса Москвича

Член банды Цапков Владимир Алексеев (Вова Беспредел) рассказал следствию, что в 2002 году в Кущевском районе шел передел крупных сельхозугодий, а глава района Борис Москвич вмешался в одну из схем по переводу земель в распоряжение аффилированных с бандитами лиц. За это его застрелили члены банды.

По словам Беспредела, Москвича убили из-за конфликта вокруг совхоза «Степнянский» (с 1998 года — ОАО «Степь»), который в то время был крупнейшим агропредприятием в Кущевском районе. В конце 1990-х годов работники предприятия перестали получать зарплату, у фирмы появились долги. Тогда государственное предприятие «Кубанский продовольственный фонд» (КПФ) стало кредитором «Степи», а поручителем выступила администрация района, которую с 2000 года возглавлял Борис Москвич.

При поддержке краевой и районной администрации в 2001 году «Степь» заключила договор о совместной деятельности с компаниями «Артекс» (которую контролировала семья Цапков), «Слава» (семья Цеповязов) и ДВВ (Виктор Девтерев). Эти фирмы обязались до 2003 года погасить все долги «Степи» перед КПФ, а взамен получили в распоряжение 20 тыс. га сельхозугодий.