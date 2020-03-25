Член банды Цапков Вова Беспредел рассказал об убийстве экс-главы Кущевского района Бориса Москвича
Осужденный на пожизненный срок Владимир Алексеев рассказал следователям, что экс-главу Кущевского района Бориса Москвича убили Цапки
Член банды Цапков Владимир Алексеев (Вова Беспредел) рассказал следствию, что в 2002 году в Кущевском районе шел передел крупных сельхозугодий, а глава района Борис Москвич вмешался в одну из схем по переводу земель в распоряжение аффилированных с бандитами лиц. За это его застрелили члены банды.
По словам Беспредела, Москвича убили из-за конфликта вокруг совхоза «Степнянский» (с 1998 года — ОАО «Степь»), который в то время был крупнейшим агропредприятием в Кущевском районе. В конце 1990-х годов работники предприятия перестали получать зарплату, у фирмы появились долги. Тогда государственное предприятие «Кубанский продовольственный фонд» (КПФ) стало кредитором «Степи», а поручителем выступила администрация района, которую с 2000 года возглавлял Борис Москвич.
При поддержке краевой и районной администрации в 2001 году «Степь» заключила договор о совместной деятельности с компаниями «Артекс» (которую контролировала семья Цапков), «Слава» (семья Цеповязов) и ДВВ (Виктор Девтерев). Эти фирмы обязались до 2003 года погасить все долги «Степи» перед КПФ, а взамен получили в распоряжение 20 тыс. га сельхозугодий.
После заключения договора Николай и Сергей Цапки, а также Вячеслав и Наталья Цеповязы начали контролировать активы. По словам Беспредела, они стали присваивать выручку сельхозпредприятий и не платили КПФ. Тогда глава района Москвич начал требовать проверку финансово-хозяйственной деятельности «Степи» и расторжения договора с «Артексом», «Славой» и ДВВ. Через некоторое время в офисе «Степи» произошел пожар, который уничтожил все документы, а в январе 2002 года Москвича застрелили во дворе администрации, написал 24 марта «Коммерсантъ».
Алексеев утверждает, что исполнителем убийства был член банды Виталий Иванов по прозвищу Витамин (покончил с собой в СИЗО в 2011 году). Якобы он сам рассказал Беспределу о преступлении.
Кроме того, после убийства Москвича все земли ОАО «Степь» перешли вновь созданным фирмам «Артекс-Агро», «Слава Кубани» и «ДВВ-Агро». Долги «Кубанскому продовольственному фонду» так и не выплатили, и предприятие стало банкротом.
Напомним, 5 ноября 2010 года в станице Кущевской в доме фермера Аметова нашли тела 12 человек, в том числе четырех детей. В 2013 году Краснодарский краевой суд вынес приговор участникам банды Цапка за убийство 19 человек. В 2014 году главарь банды Сергей Цапок скончался в СИЗО.
Владимир Алексеев по прозвищу Вова Беспредел входил в организованную преступную группу Цапка. Он участвовал в массовом убийстве в станице Кущевской. Во время расследования этого дела выяснилось, что Алексеев убил 18 человек. Суд приговорил его к пожизненному сроку. На суде также было заявлено об изнасилованиях.
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