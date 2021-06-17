В Краснодаре с 18 июня снова заработают муниципальные платные парковки

Краснодарский край

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В Краснодаре с 18 июня водители снова будут платить за стоянку на муниципальных парковках

Напомним, в начале мая в Краснодаре закончился контракт на обслуживание платных парковок. После торгов победителем вновь оказалась компания ООО «Городские парковки». По условиям нового контракта, за полтора года мэрия заплатит компании свыше 127 млн рублей

С 18 июня в Краснодаре возобновляется плата за стоянку на муниципальных парковках. Стоимость останется прежней — 30 рублей в час, за исключением Привокзальной площади. Там за час стоянки придется заплатить 100 рублей. Оплатить можно будет только безналичным способом — через паркомат или сайт оператора ООО «Городские парковки», сообщили в пресс-службе мэрии.

Отметим, что «Обзор» 15 июня уточнил в мэрии про способ оплаты. Там ответили, что заплатить за парковку можно наличными, банковской картой, через мобильное приложение или с помощью СМС.

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Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов отметил, что контракт с организацией уже вступил в силу и её специалисты проверили работу всех паркоматов, автоматических шлакбаумов, расположение сигнальных столбиков и ограничителей.

Всего в Краснодаре 266 муниципальных парковок:

  • 18 парковок плоскостного типа на 835 машиномест;
  • 248 парковок прибордюрного типа на 7256 машиномест.

Кроме того, на улицах краевой столицы установлены 246 паркоматов, 1774 дорожных знака, 561 сигнальный столбик и 239 ограничивающих въезд бетонных полусфер.

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Как писали Юга.ру, в Краснодаре с апреля снова работает система фото- и видеофиксации нарушений правил стоянки. За неправильную парковку нарушителям грозит штраф 1,5 тыс. рублей.

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