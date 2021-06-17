В Краснодаре с 18 июня снова заработают муниципальные платные парковки

В Краснодаре с 18 июня водители снова будут платить за стоянку на муниципальных парковках

Напомним, в начале мая в Краснодаре закончился контракт на обслуживание платных парковок. После торгов победителем вновь оказалась компания ООО «Городские парковки». По условиям нового контракта, за полтора года мэрия заплатит компании свыше 127 млн рублей

С 18 июня в Краснодаре возобновляется плата за стоянку на муниципальных парковках. Стоимость останется прежней — 30 рублей в час, за исключением Привокзальной площади. Там за час стоянки придется заплатить 100 рублей. Оплатить можно будет только безналичным способом — через паркомат или сайт оператора ООО «Городские парковки», сообщили в пресс-службе мэрии.

Отметим, что «Обзор» 15 июня уточнил в мэрии про способ оплаты. Там ответили, что заплатить за парковку можно наличными, банковской картой, через мобильное приложение или с помощью СМС.