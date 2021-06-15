160 мешков мусора собрали волонтеры за два дня на Черноморском побережье Кубани

Краснодарский край

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12 и 13 июня волонтеры организации «Чистая среда» очистили пляжи Краснодарского края от мусора

12 июня волонтеры очистили от накопившегося мусора бухту Инал. В общей сложности они собрали 49 мешков мусора, 9 мешков пластика и 11 — стекла.

«Хотим отметить, что в этом месте мусора стало заметно меньше, чем в прошлые уборки», — отметили в инстаграме организации.

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На следующий день активисты очистили дикий пляж под поселком Ольгинка. Там они собрали 71 мешок мусора, 1 мешок стекла и 19 мешков пластика.

По словам волонтеров, большую часть мусора составил пластик, выброшенный на берег моря. Отметим, весь собранный пластик и стекло организация собирается отправить на переработку.

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Это не последняя уборка активистов на побережье Черного моря. На данный момент расписания уборок нет, но информацию о них можно будет найти в инстаграме «Чистой среды». Напомним, в конце апреля волонтеры очистили берег Черного моря в Туапсинском районе. Тогда они собрали 615 кг отходов.

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