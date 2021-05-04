Волонтеры собрали 615 кг мусора на берегу Чёрного моря в Краснодарском крае
3 мая волонтеры очистили от мусора берег Черного моря в Туапсинском районе
В акции по очистке берега Черного моря в районе поселка Новомихайловского приняли участие 37 человек. Волонтерам и местным жителям удалось собрать 615 кг пластика, битого стекла и другого мусора. Из собранных отходов активисты уже отсортировали и отправили на переработку 35,2 кг пластиковых бутылок и 25,2 кг стекла.
Координатор движения «Чистая среда» Дарья Сычёва рассказала порталу Юга.ру, что волонтеры стараются убирать мусор в отдаленных местах.
«Мы стараемся убрать мусор там, где его не уберет больше никто. Если центральный городской пляж уберет администрация, то за какой-нибудь скалой — навряд ли. Туда едем мы. Люди реагируют на уборки по-разному. Например, просят перчатки и мешки, чтобы помочь. Или уточняют, как к нам присоединиться в следующий раз. А иногда заверяют, что вместо уборок нужно «учить людей не мусорить». И мы стараемся работать и на этих фронтах. Например, проводим бесплатные экоуроки в школах и ведем наш блог о проблеме мусора в социальных сетях», — объяснила Сычёва.
Следующие «генеральные уборки» пройдут на пляжах в Витязево, в Инале и в Мысхако. К активистам может присоединиться каждый желающий, а расписание уборок доступно в инстаграме «Чистой среды».
Так, например, на этой неделе в среду, 5 мая, в 10:00 начнется уборка в поселке Лорис по улице Васильченко, 6 мая волонтеры будут убирать улицу Почтовый Тракт, а 8 мая — Ростовское шоссе.
«Генеральная уборка» берега в поселке Новомихайловском проводилась в рамках проекта «ЭкоОтвет», который реализует Ассоциация «РусПРО» в 11 регионах России. Задача проекта — обеспечить раздельный сбор, сортировку и переработку более 100 тыс. тонн отходов за счет акций, развития инфраструктуры раздельного сбора и переработки отходов.
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Напомним, осенью 2020 года Гринпис устроил пластиквотчинг на берегах водоемов Черноморского побережья Кубани. Активисты собрали 102 кг пластика на 400 метрах побережья.