Волонтеры собрали 615 кг мусора на берегу Чёрного моря в Краснодарском крае

В акции по очистке берега Черного моря в районе поселка Новомихайловского приняли участие 37 человек. Волонтерам и местным жителям удалось собрать 615 кг пластика, битого стекла и другого мусора. Из собранных отходов активисты уже отсортировали и отправили на переработку 35,2 кг пластиковых бутылок и 25,2 кг стекла.

«Мы стараемся убрать мусор там, где его не уберет больше никто. Если центральный городской пляж уберет администрация, то за какой-нибудь скалой — навряд ли. Туда едем мы. Люди реагируют на уборки по-разному. Например, просят перчатки и мешки, чтобы помочь. Или уточняют, как к нам присоединиться в следующий раз. А иногда заверяют, что вместо уборок нужно «учить людей не мусорить». И мы стараемся работать и на этих фронтах. Например, проводим бесплатные экоуроки в школах и ведем наш блог о проблеме мусора в социальных сетях», — объяснила Сычёва.

Следующие «генеральные уборки» пройдут на пляжах в Витязево, в Инале и в Мысхако. К активистам может присоединиться каждый желающий, а расписание уборок доступно в инстаграме «Чистой среды».

Так, например, на этой неделе в среду, 5 мая, в 10:00 начнется уборка в поселке Лорис по улице Васильченко, 6 мая волонтеры будут убирать улицу Почтовый Тракт, а 8 мая — Ростовское шоссе.