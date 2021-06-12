В Краснодаре мальчику с синдромом Дауна отказали в посещении детского центра в его день рождения

В Краснодаре детский центр отказал в посещении игровой площадки мальчику с инвалидностью. Рассказываем, что произошло и как обстоят дела в городе с инклюзивностью

Жительница Краснодара Елена Максимова воспитывает сына Демьяна. У мальчика синдром Дауна, он посещает коррекционную школу № 59 на улице Фадеева и занимается в танцевальном кружке «Танцующие лучики». 10 июня Демьяну исполнилось 11 лет. Максимова решила отпраздновать день рождения сына походом в детский спортивно-развлекательный центр «Карамель Street» на улице 1-го Мая. К ним присоединилась сестра Елены с 12-летней дочкой. «Мы хотели просто, чтобы они побегали, попрыгали. Когда мы зашли, я не думала, что так может закончиться, потому что первый раз с таким столкнулась, что нам отказали в посещении центра», — рассказала Максимова журналисту Юга.ру.

По словам женщины, когда они сказали администратору, что хотят отвести детей на площадку, та посмотрела на Демьяна и спросила у матери: «А чем ваш ребенок болеет?». «Ну этот вопрос был просто... Я говорю — почему вы спрашиваете? Такие вещи как бы не спрашиваются, это закрытая информация. Я вам могу только код [заболевания] сказать. Я вообще растерялась, не ожидала такого поворота», — объяснила Максимова. После чего администратор предоставила внутренние распоряжения центра, где перечислены противопоказания к посещению. «Там написано — дети с электростимуляторами, нарушениями опорно-двигательного аппарата, если есть проблемы со зрением. Ну то есть то, чего у нас нет», — отметила женщина. Следом администратор дала еще один лист, где было указано, что центр вправе отказать в посещении, если ребенок не подходит по росту, по весу, по возрасту, или если это вредит его физическому здоровью. Елена подчеркнула, что это не относится к её сыну и он вправе играть на площадке.

Женщина попыталась объяснить, что у ее ребенка день рождения и она не хотела бы, чтобы праздник так закончился. Мать предложила написать расписку, что берет ответственность на себя. Администратор сказала, что они не разрешают играть особенным детям на «взрослой» площадке (центр разделен на несколько зон по возрастам). Девушка предложила бесплатно поиграть Демьяну в другой зоне, которая предназначена детям до двух лет. Там стоит мягкий домик и аттракцион «рыбалка».

Максимова попросила связаться с руководством. Она позвонила дважды, но никто не взял трубку. Также она написала обращение в книгу жалоб. В этой книге она заметила похожий отзыв матери ребенка с инвалидностью, которым также отказали в посещении. «То есть, понимаете, их в принципе любой ребенок-инвалид не устраивает», — сказала женщина. Журналисту Юга.ру известно еще об одном подобном случае, который произошел в центре 22 мая. Как рассказала Юлия Федоряка, в этот день ее пятилетнюю дочь с инвалидностью привел на площадку отец. Девочка не умеет говорить. Свое предвкушение развлечений она выразила писком. Администратор, узнав об особенностях здоровья ребенка, отказала им в посещении, аргументировав это тем, что девочка может пораниться. Максимова сняла в детском центре видео, в котором рассказала о случившемся, и попросила крупные паблики разместить его. Она предупредила администратора, что ей придется придать огласке эту ситуацию, после чего женщины с детьми ушли из центра.

Видео выложили такие крупные паблики как, например, «Туподар™ Краснодар» и «Типичный Краснодар». После чего инстаграм детского центра прокомментировал публикации. Там назвали видео клеветой, заявив, что женщине и ее ребенку не запрещали и не отказывали в посещении центра. «Наш центр открыт для посещения для всех детей. Администратор лишь показала зоны, которые запрещены производителем данного изделия и предложила зоны, в которых ее ребёнку будет в первую очередь безопасно. А так же предложила в подарок бесплатно поиграть в дополнительные игры [...] Гостья отказалась посещать безопасные, по мнению производителя изделия зоны, и хотела пройти на опасные, тем самым подвергая здоровье своего ребёнка опасности», — заявили в администрации центра. Там также подчеркнули, что у них есть видео и аудио подтверждения разговора, однако их не предоставили.

На следующий день с администрацией заведения попыталась связаться руководитель краевой общественной организации «Центр поддержки семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии «Дети-лучики» Александра Начарова. Женщина дважды позвонила в центр и объяснила, что хочет понять, что произошло, а также предложила помощь психологов и специалистов организации. «Если руководство какого-то детского центра не уверено в своих силах, не знает, что делать с особенными детьми, мы проводим тренинги, образовательные мероприятия, где бесплатно обучаем их сотрудников. Мы заинтересованы, чтобы таких случаев не было. Я была готова на диалог», — рассказала Начарова. Администратор записал её контакты, но руководство не вышло на связь. Журналист портала Юга.ру 12 июня также пыталась связаться с руководством центра. Там записали контакты, но к моменту публикации новости никто не перезвонил.

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По словам Александры Начаровой, это единичный случай в Краснодаре. Организация часто водит группами детей на площадки и никаких проблем не возникает. А на Новый год, например, другой детский центр бесплатно пригласил особенных детей проиграть у них. «Я уже привыкла к более лояльному, доброжелательному отношению от других людей, и тут мама Демьяна звонит... Я была в шоке, что еще кто-то остался, кто боится наших детей», — рассказала женщина. Александра также воспитывает ребенка с синдромом Дауна. Она вспоминает, что раньше отношение к таким детям было намного хуже. «Мы не могли попасть в детский сад, со школами проблемы были, многие смотрели косо. Было сложно — ты приходил и оказывался белой вороной. Сейчас мы выходим, люди улыбаются. За почти десять лет что-то все-таки удалось изменить. Такие случаи (как с Демьяном) бывают, но не очень часто», — рассказала Начарова.

Женщина призвала обращаться в организацию руководителей развлекательных центров, чтобы у них не возникало вопроса, что делать, если придет особенный ребенок. «Для нас это экологичнее — лучше мы научим вас взаимодействовать, если вы боитесь, чем вы вот так прогоните ребенка в день рождения. Мы боимся того, чего не знаем. Если мы знаем, мы уже не боимся. По мировой статистике есть такой факт — нет ни одного человека с синдромом Дауна, который бы совершил убийство. Во всем мире не зафиксировано. Это, наверно, о чем-то говорит», — заключила Начарова.

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Напомним, в марте этого года в Краснодаре открылся ресурсный центр для поддержки родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна. Там обучают родителей профессиям, где можно работать удаленно. Так, сейчас в центре по специальности SMM-менеджер заканчивают обучение 20 матерей особенных детей.