В Краснодаре откроется первый центр для поддержки родителей детей с синдромом Дауна

В Краснодаре 20 марта начнет работу первый в городе ресурсный центр для поддержки родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна

Педагоги и психологи центра будут помогать родителям в вопросах воспитания и абилитации их детей. Предусмотрена программа профессиональной подготовки мам и пап. Уже известно, что пройдут курсы профподготовки по специальностям «SMM-менеджер», «Швейное дело», «Агент по недвижимости». Также можно будет пройти курсы «Основы фотографии» и «Компьютерная грамотность». Это позволит родителям найти работу с гибким графиком или зарабатывать удаленно. Также в планах создание коворкинга и профильной библиотеки со специализированной литературой про детей с ограниченными возможностями здоровья.

«У нас создается среда поддерживающего окружения. К примеру, в коворкинге мы организуем присмотр за детьми, чтобы мамы и папы спокойно работали. Добавим общение с психологами, арт-терапию, комплекс разных мероприятий, направленных на улучшение финансового состояния семей, — всё это изменит качество жизни многих людей», — рассказала автор проекта, руководитель профильной организации «Дети-Лучики» Александра Начарова.

Центр открыли благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Пока его работа спланирована на два года. Ожидается, что в проекте примут участие не менее 90 родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна. Центр располагается на улице Щорса, 7/3.