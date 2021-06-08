В горах Сочи проходит летняя смена для особенных детей и их родителей

Инклюзивный проект на курорте «Роза Хутор» организован программой комплексной реабилитации личности «Лига мечты»

Летняя смена с 1 по 12 июня направлена на интенсивную спортивную подготовку и обучение самостоятельности подростков и молодых людей с ДЦП, синдромом Дауна, расстройством аутистического спектра и другими видами инвалидности. Параллельно организаторы смены ведут реабилитацию родителей особенных детей, которые находятся в состоянии физического и психического истощения из-за созависимых отношений с детьми. Программа «Лига мечты» проводит экспериментальную смену, в которой дети и родители почти не пересекаются. Дети все время находятся под руководством инструкторов и занимаются волейболом, фитнесом, растяжкой, роллер-спортом и другими активностями. Параллельно интенсив проходят и родители. Они ежедневно занимаются зумбой, йогой, живописью, отправляются в пешие прогулки по горам, проходят психологические тренинги. Под руководством психолога проводятся замеры, по которым «Лига мечты» разработает методическое пособие — оно позволит тиражировать опыт смены в разных регионах страны.

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«Мы активно тестируем направление инклюзивного туризма для наших подопечных семей. Такая модель пользуется огромным спросом и эффективно сказывается на физическом и ментальном здоровье не только детей, но и их родителей. Подобный формат путешествия — это отличный способ посетить новые города, найти единомышленников, поработать с командой профессионалов и просто получить массу позитивных эмоций и впечатлений. Этим летом мы готовим несколько смен на базе российских курортов и работаем над тем, чтобы программа стала круглогодичной», — сказала руководитель программы «Лига мечты» Наталья Белоголовцева. Смена проходит при поддержке курорта «Роза Хутор» и отеля Azimut Freestyle, которые активно участвуют в программе «Лига мечты». «Лига мечты» — инновационная социальная программа, благодаря которой люди с особыми возможностями здоровья занимаются сложнокоординационными видами спорта, считавшимися для них недоступными: горными лыжами, роллер-спортом, командными игровыми видами спорта (баскетболом, волейболом, футболом, керлингом на траве, бадминтоном и др.).