В горах Сочи проходит летняя смена для особенных детей и их родителей
Инклюзивный проект на курорте «Роза Хутор» организован программой комплексной реабилитации личности «Лига мечты»
Летняя смена с 1 по 12 июня направлена на интенсивную спортивную подготовку и обучение самостоятельности подростков и молодых людей с ДЦП, синдромом Дауна, расстройством аутистического спектра и другими видами инвалидности. Параллельно организаторы смены ведут реабилитацию родителей особенных детей, которые находятся в состоянии физического и психического истощения из-за созависимых отношений с детьми.
Программа «Лига мечты» проводит экспериментальную смену, в которой дети и родители почти не пересекаются. Дети все время находятся под руководством инструкторов и занимаются волейболом, фитнесом, растяжкой, роллер-спортом и другими активностями. Параллельно интенсив проходят и родители. Они ежедневно занимаются зумбой, йогой, живописью, отправляются в пешие прогулки по горам, проходят психологические тренинги. Под руководством психолога проводятся замеры, по которым «Лига мечты» разработает методическое пособие — оно позволит тиражировать опыт смены в разных регионах страны.
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«Мы активно тестируем направление инклюзивного туризма для наших подопечных семей. Такая модель пользуется огромным спросом и эффективно сказывается на физическом и ментальном здоровье не только детей, но и их родителей. Подобный формат путешествия — это отличный способ посетить новые города, найти единомышленников, поработать с командой профессионалов и просто получить массу позитивных эмоций и впечатлений. Этим летом мы готовим несколько смен на базе российских курортов и работаем над тем, чтобы программа стала круглогодичной», — сказала руководитель программы «Лига мечты» Наталья Белоголовцева.
Смена проходит при поддержке курорта «Роза Хутор» и отеля Azimut Freestyle, которые активно участвуют в программе «Лига мечты».
«Лига мечты» — инновационная социальная программа, благодаря которой люди с особыми возможностями здоровья занимаются сложнокоординационными видами спорта, считавшимися для них недоступными: горными лыжами, роллер-спортом, командными игровыми видами спорта (баскетболом, волейболом, футболом, керлингом на траве, бадминтоном и др.).
Проект был запущен в январе 2014 года актером Сергеем Белоголовцевым и его супругой Натальей Белоголовцевой. За это время реабилитационная программа помогла уже тысячам детей и взрослых. Занятия горнолыжным спортом по специальной методике с помощью обученных инструкторов позволяют ускорить процесс лечения, реабилитации и социализации людей с ограниченными возможностями здоровья.
Основная задача программы — увеличение количества центров и регионов присутствия в целях повышения доступности терапевтического спорта. Сегодня «Лига мечты» охватывает 41 субъект РФ, 57 горнолыжных склонов, 65 центров по роллер-спорту, более 800 профессиональных инструкторов и более 10 тыс. участников от 3 до 82 лет.