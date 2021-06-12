Восточный обход Краснодара всю ночь простоял в пробке

На выездах из Краснодара в ночь на 12 июня образовались сильные пробки

Напомним, в России с 12 по 14 июня начались трехдневные выходные, за которыми — единственная летом короткая рабочая неделя. Накануне праздников уже в 16:42 пробки в Краснодаре достигли 10 баллов. Сильные заторы наблюдались на выездах из города — Южном и Восточном обходах.

Вечером ситуация не улучшилась. Так, в 20:30 неожиданно плотное движение было на улице Сормовской. По улице Уральной от Симеропольской до Восточного обхода сервис «Яндекс.Карты» в 21:09 зафиксировал пробку длиной 3,5 км. Там образовались 10-балльные заторы. В 21:30 сервис показал пробку длиной в 6,1 км на Восточном обходе от улицы Горячеключеской до Богатырской.

Не менее длинная пробка скопилась в 21:51 на Южном обходе от Чибийского магистрального канала до канала Чибий. Ее длина — 7,7 км. В 22:09 Южный обход по направлению к трассе М-4 «Дон» встал в 8-балльные заторы, что на 6 баллов выше обычного.