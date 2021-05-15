В Краснодарском крае произошел конфликт со стрельбой

Происшествие сняли на видео местные жители и выложили в соцсети. На кадрах видно, как несколько мужин сначала громко ругаются между собой около дома, а затем идут во двор. В этот момент к дому подъезжает автомобиль, из которого выходят двое мужчин и идут к остальным. За ними заходят еще несколько человек. После этого началась стрельба.

В пресс-службе УВД Сочи рассказали, что инцидент произошел на улице Бакинской. По прибытию на место полицейские задержали двух человек. У одного была повреждена голень. В перестрелке использовали травматическое оружие. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия). Кроме того, в городе вводили план-перехват.

По неофициальным данным, конфликт мог произойти из-за того, что один из застройщиков не поделил собственность со своими родственниками.