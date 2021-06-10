В Краснодаре открылась выставка «30 лет Союзу фотохудожников России»

Союз фотохудожников России зарегистрировали в 1991 году. В организацию входят историки, теоретики фотоискусства, кураторы и руководители фотоклубов. Союз организует выставки, конкурсы, творческие семинары и оказывает содействие фотолюбительскому движению.

На выставке «30 лет Союзу фотохудожников России» представлены 70 работ — как состоявшихся мастеров, так и молодых, о уже заявивших о себе авторах. Многие из них родились и выросли в разных уголках России, но сейчас живут в Краснодарском крае. Благодаря этому на выставке можно увидеть широкую географию образов страны.