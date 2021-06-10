В Краснодаре открылась выставка «30 лет Союзу фотохудожников России»
В Краснодарском краевом художественном музее им. Ф.А. Коваленко 10 июня открылась выставка фотохудожников
Союз фотохудожников России зарегистрировали в 1991 году. В организацию входят историки, теоретики фотоискусства, кураторы и руководители фотоклубов. Союз организует выставки, конкурсы, творческие семинары и оказывает содействие фотолюбительскому движению.
На выставке «30 лет Союзу фотохудожников России» представлены 70 работ — как состоявшихся мастеров, так и молодых, о уже заявивших о себе авторах. Многие из них родились и выросли в разных уголках России, но сейчас живут в Краснодарском крае. Благодаря этому на выставке можно увидеть широкую географию образов страны.
Выставка будет работать до 27 июня по адресу: ул. Красная, 15, 2 этаж. Стоимость билета 30 — 150 рублей. Авторские экскурсии проходят каждый день с 15 до 18 часов, кроме понедельника.
Напомним, сейчас в Краснодаре можно посетить еще несколько выставок. Так, для детей в ТРЦ «OZ Молл» работает интерактивная выставка «Мир кубиков» с экспонатами из Lego. В Музее Фелицына можно увидеть редкие монеты и экзотических насекомых. В выставочном зале представлена оригинальная графика Пикассо. В Краснодарском художественном музее имени Коваленко работает выставка «Русский след» в Гималаях».