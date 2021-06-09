В Краснодаре в ДТП с машиной скорой помощи пострадал фельдшер

В Краснодаре днем 9 июня машина скорой помощи столкнулась с легковушкой, а после наехала на железный забор и дерево

Про ДТП на улице Ставропольской, 258 с участием автомобиля скорой помощи сообщили в соцсетях очевидцы. Позже в пресс-службе УМВД по Краснодару рассказали порталу Юга.ру подробности аварии.

ДТП произошло в 12:00. Автомобиль Kia ехал по улице Ставропольской со Стасова в сторону Старокубанской, в это время машина скорой помощи выезжала на Ставропольскую с прилегающей территории. Автомобили столкнулись, после чего водитель спецмашины врезался в металлическое дорожное ограждение и дерево.

В аварии пострадал 25-летний фельдшер, ему назначили амбулаторное лечение. По факту ДТП назначено административное расследование.