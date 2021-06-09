В Краснодаре в ДТП с машиной скорой помощи пострадал фельдшер
В Краснодаре днем 9 июня машина скорой помощи столкнулась с легковушкой, а после наехала на железный забор и дерево
Про ДТП на улице Ставропольской, 258 с участием автомобиля скорой помощи сообщили в соцсетях очевидцы. Позже в пресс-службе УМВД по Краснодару рассказали порталу Юга.ру подробности аварии.
ДТП произошло в 12:00. Автомобиль Kia ехал по улице Ставропольской со Стасова в сторону Старокубанской, в это время машина скорой помощи выезжала на Ставропольскую с прилегающей территории. Автомобили столкнулись, после чего водитель спецмашины врезался в металлическое дорожное ограждение и дерево.
В аварии пострадал 25-летний фельдшер, ему назначили амбулаторное лечение. По факту ДТП назначено административное расследование.
Только с начала 2021 года на Кубани произошло несколько ДТП с участием автомобилей скорой помощи. Так, 21 февраля в Новороссийске автомобиль скорой столкнулся с легковушкой. 7 апреля в Тимашевске спецмашина попала в ДТП и перевернулась. А 4 мая под Темрюком скорая попала под поезд.