В Краснодаре в ДТП с машиной скорой помощи пострадал фельдшер

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 9 июня машина скорой помощи столкнулась с легковушкой, а после наехала на железный забор и дерево

Про ДТП на улице Ставропольской, 258 с участием автомобиля скорой помощи сообщили в соцсетях очевидцы. Позже в пресс-службе УМВД по Краснодару рассказали порталу Юга.ру подробности аварии.

ДТП произошло в 12:00. Автомобиль Kia ехал по улице Ставропольской со Стасова в сторону Старокубанской, в это время машина скорой помощи выезжала на Ставропольскую с прилегающей территории. Автомобили столкнулись, после чего водитель спецмашины врезался в металлическое дорожное ограждение и дерево.

В аварии пострадал 25-летний фельдшер, ему назначили амбулаторное лечение. По факту ДТП назначено административное расследование.

Только с начала 2021 года на Кубани произошло несколько ДТП с участием автомобилей скорой помощи. Так, 21 февраля в Новороссийске автомобиль скорой столкнулся с легковушкой. 7 апреля в Тимашевске спецмашина попала в ДТП и перевернулась. А 4 мая под Темрюком скорая попала под поезд.

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