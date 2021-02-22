В Новороссийске произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи

Около 22 часов водитель машины скорой помощи, двигаясь с включенной сиреной, при проезде через перекресток не уступил дорогу и столкнулся с легковым автомобилем Lifan. В результате ДТП были травмированы оба водителя и пассажир «скорой». Автомобиль ехал на вызов, в нем не было пациентов, прокомментировали в пресс-службе ГИБДД Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре таксист написал ложный донос на пассажира, который не заплатил за поездку.