В Новороссийске произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи

Краснодарский край

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Вечером 21 февраля в Новороссийске произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи

Около 22 часов водитель машины скорой помощи, двигаясь с включенной сиреной, при проезде через перекресток не уступил дорогу и столкнулся с легковым автомобилем Lifan. В результате ДТП были травмированы оба водителя и пассажир «скорой». Автомобиль ехал на вызов, в нем не было пациентов, прокомментировали в пресс-службе ГИБДД Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре таксист написал ложный донос на пассажира, который не заплатил за поездку. 

ДТП Новороссийск Происшествия

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