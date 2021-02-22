В Новороссийске произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи
Вечером 21 февраля в Новороссийске произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи
Около 22 часов водитель машины скорой помощи, двигаясь с включенной сиреной, при проезде через перекресток не уступил дорогу и столкнулся с легковым автомобилем Lifan. В результате ДТП были травмированы оба водителя и пассажир «скорой». Автомобиль ехал на вызов, в нем не было пациентов, прокомментировали в пресс-службе ГИБДД Краснодарского края.
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