В Тимашевске машина скорой помощи попала в ДТП и перевернулась

Краснодарский край

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В Тимашевском районе днем 7 апреля произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, есть пострадавшие

Днем в соцсетях появилась информация, что в Тимашевске перевернулась машина скорой помощи. Со слов очевидцев, в ДТП пострадали четыре человека.

ДТП произошло в 15:25 на пересечении улиц 50-летия Октября и Ленина, рассказали порталу Юга.ру в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Машина скорой помощи проезжала перекресток на красный сигнал светофора с включёнными проблесковыми маячками и сиреной, в нее врезался автомобиль ВАЗ-21120, за рулем которого находилась 30-летняя женщина.

По предварительным данным, в ДТП пострадали три человека — фельдшер, женщина, сопровождающая пациентку в машине «скорой», и пассажирка легковушки. Их госпитализировали и после осмотра врачей назначили амбулаторное лечение.

Напомним, вечером 21 февраля в Новороссийске автомобиль скорой столкнулся с легковушкой. В ДТП пострадали водители машин и пассажир «скорой». В октябре 2020 года в Славянске-на-Кубани в ДТП со «скорой» пострадали пять человек. А в Краснодаре 4 января того же года произошли две аварии за день с машинами скорой помощи.

ГИБДД ДТП Медицина Происшествия

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В Тимашевске машина скорой помощи попала в ДТП и перевернулась
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