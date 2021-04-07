В Тимашевске машина скорой помощи попала в ДТП и перевернулась

В Тимашевском районе днем 7 апреля произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, есть пострадавшие

Днем в соцсетях появилась информация, что в Тимашевске перевернулась машина скорой помощи. Со слов очевидцев, в ДТП пострадали четыре человека.

ДТП произошло в 15:25 на пересечении улиц 50-летия Октября и Ленина, рассказали порталу Юга.ру в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Машина скорой помощи проезжала перекресток на красный сигнал светофора с включёнными проблесковыми маячками и сиреной, в нее врезался автомобиль ВАЗ-21120, за рулем которого находилась 30-летняя женщина.

По предварительным данным, в ДТП пострадали три человека — фельдшер, женщина, сопровождающая пациентку в машине «скорой», и пассажирка легковушки. Их госпитализировали и после осмотра врачей назначили амбулаторное лечение.