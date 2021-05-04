На Кубани машина скорой помощи попала под поезд

Днем 4 мая под Темрюком произошло ДТП с машиной скорой помощи и локомотивом, есть пострадавшие

В 13:04 водитель автомобиля скорой помощи выехал на регулируемый ж/д переезд на перегоне Красная стрела — Темрюк на запрещающий сигнал. В этот момент к дороге приближался локомотив. Машинист начал экстренное торможение, однако из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Позже в пресс-службе следственного управления на транспорте СК РФ рассказали, что ДТП произошло около 12:48 на нерегулируемом ж/д переезде, а в аварию попал маневровый локомотив (предназначенный для работ на железной дороге).