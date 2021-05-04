На Кубани машина скорой помощи попала под поезд

Краснодарский край

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Днем 4 мая под Темрюком произошло ДТП с машиной скорой помощи и локомотивом, есть пострадавшие

В 13:04 водитель автомобиля скорой помощи выехал на регулируемый ж/д переезд на перегоне Красная стрела — Темрюк на запрещающий сигнал. В этот момент к дороге приближался локомотив. Машинист начал экстренное торможение, однако из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Позже в пресс-службе следственного управления на транспорте СК РФ рассказали, что ДТП произошло около 12:48 на нерегулируемом ж/д переезде, а в аварию попал маневровый локомотив (предназначенный для работ на железной дороге).

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62-летний водитель реанимобиля с включенными проблесковыми маячками столкнулся с грузовым тепловозом в составе локомотива, уточнили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Краснодарскому краю.

В машине скорой помощи, попавшей в ДТП, с учетом медперсонала находились пять человек. Их госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние у пострадавших стабильное, тяжелых нет, рассказали в пресс-службе краевого минздрава. По данным краевого ГИБДД, в больницу попали водитель реанимобиля, два фельдшера и несовершеннолетний пассажир «скорой».

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Известно, что члены локомотивной бригады в ДТП не пострадали, схода железнодорожного состава не произошло, на график движения поездов авария не повлияла.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причины аварии.

ГИБДД Железная дорога Медицина Поезда Происшествия Темрюкский район

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На Кубани машина скорой помощи попала под поезд
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