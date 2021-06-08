Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил соцработников с профессиональным праздником

Адыгея

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Торжественное собрание, на котором наградили работников социальной сферы республики Адыгеи, состоялось 8 июня

Напомним, каждому третьему жителю Адыгеи была оказана социальная поддержка государства. В 2020 году почти 152 тыс. жителей республики получили положенные им выплаты и пособия. Сейчас в системе социальной защиты работают больше 2,2 тыс. человек.

Глава региона Мурат Кумпилов отметил, что несмотря на высокую нагрузку и сложные условия работы в период пандемии коронавируса, в республике были выполнены все социальные обязательства перед населением.

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«Ситуация с пандемией показала, насколько важно, чтобы система социальной защиты эффективно и слаженно работала. Помощь оказывается в рамках госпрограмм, национальных проектов, отдельных инициатив Президента РФ. Сегодня глава государства Владимир Путин делает особый упор на усилении социальной направленности политики государства», — сказал он.

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Кумпилов отметил, что в послании президент России поставил задачу добиться, чтобы уже через три года «большинство государственных и муниципальных услуг предоставлялись гражданам России дистанционно круглые сутки». Кроме того, он добавил, что граждане смогут получать федеральные пособия, пенсии, социальные надбавки и услуги в режиме одного окна без заявлений и подтверждающих документов. В республике доступ к услугам через МФЦ уже имеют свыше 95% жителей при плане 90%, рассказала пресс-служба администрации Адыгеи 8 июня.

На торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику соцработников наградили лучших работников отрасли. Завершили праздник концертом.

Ранее Юга.ру писали, что Адыгея поднялась на 11 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

Мурат Кумпилов МФЦ Праздники Социальные программы

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