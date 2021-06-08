Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил соцработников с профессиональным праздником

Напомним, каждому третьему жителю Адыгеи была оказана социальная поддержка государства. В 2020 году почти 152 тыс. жителей республики получили положенные им выплаты и пособия. Сейчас в системе социальной защиты работают больше 2,2 тыс. человек.

Глава региона Мурат Кумпилов отметил, что несмотря на высокую нагрузку и сложные условия работы в период пандемии коронавируса, в республике были выполнены все социальные обязательства перед населением.