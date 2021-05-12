Власти Адыгеи заявили, что жители региона проводят 3 минуты в очередях в МФЦ

12 мая глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил, как работает Многофункциональный центр (МФЦ) в республике

Сеть МФЦ Адыгеи включает один Уполномоченный МФЦ, 10 филиалов и 41 подразделение. В 2020 году из-за пандемии коронавируса прием граждан в МФЦ проводился по предварительной записи. Всего за прошлый год за госуслугами в центры обратились 402 тыс. 757 человек. Сейчас центры постепенно возвращаются в штатный режим работы, однако прием все равно ведется по предварительной записи.

За день один МФЦ в Адыгее обслуживает около 250 заявителей. В 2020 году гражданам приходилось ждать в очередях 5 минут, хотя обычно на это отводится 15. В первом квартале 2021 года время ожидания составило 3 минуты, заявил министр труда и социального развития республики Джанбеч Мирза. Чтобы снять нагрузку на колл-центр, был создан телеграм-чат МФЦ. С февраля этого года в чат-бот поступило 3,9 тыс. обращений.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 12 мая посетил многофункциональный центр в Майкопе и поинтересовался, какие услуги предоставляются в центрах. Джанбеч Мирза рассказал, что жители Адыгеи могут получить 265 государственных и муниципальных услуг, в прошлом году дополнительно предоставлялась 21 госуслуга.

«Президент страны в своем Послании обозначил важность повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг населению. Работа МФЦ востребована населением. Мы должны стремиться к тому, чтобы постоянно совершенствовать эту работу, использовать все имеющиеся технологические возможности на благо жителей нашей республики», — отметил Мурат Кумпилов.

В пресс-службе главы Адыгеи напомнили, что в 2020 году в МФЦ установили криптокабину для оформления загранпаспортов. Сотрудники МФЦ считают, что эта услуга будет востребована у населения.

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