Глава Адыгеи заявил, что региону удалось сохранить экономику во время пандемии
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 29 апреля рассказал, как пандемия коронавируса сказалась на экономике республики
Накануне Мурат Кумпилов представил отчет об итогах работы кабинета министров в 2020 году. А во время пресс-конференции руководитель региона ответил на вопрос, как пандемия сказалась на экономике Адыгеи.
По его данным, в 2020 году в Адыгее на реализацию 22 госпрограмм направили 31 млрд рублей, из которых больше половины выделили из госбюджета. Общий объем финансирования нацпроектов составил 4,5 млрд рублей.
Мурат Кумпилов отметил, что пандемия оказала влияние на снижение потребительского спроса, реальных доходов и занятость населения. Но не допустить серьезного спада в экономике удалось благодаря поддержке правительства, заявил Кумпилов.
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Так, с мая 2020 года Адыгея лидировала среди субъектов ЮФО по росту промышленного производства. Индекс промышленного производства в республике составил 105,1% за 2020 год. В то время как в среднем по стране он составил 91,7%.
«В промышленности продолжается положительная динамика. Драйвером являются обрабатывающие и пищевые производства», — сказал Кумпилов.
Кроме того, в 2020 году в Адыгее собрали на 16,5% больше зерновых культур, чем в 2019-м. Объем производства сельского хозяйства составил 114,1%. Также в республике увеличили поголовье крупного рогатого скота, овец и птиц.
Глава Адыгеи подчеркнул, что уровень газификации в регионе один из высоких в стране. На 1 января 2020 года он составил 87,66%, а к 2025 году его хотят повысить до 95,97%.
Мурат Кумпилов сообщил, что в 2021 году ожидается постепенное оживление и восстановление экономики.
Как писали Юга.ру, 26 апреля Кумпилов провел планерное совещание Кабинета министров республики. В числе поднятых тем — вакцинация, паводки, инфраструктура, развитие культуры, в том числе создание кинозалов на селе.