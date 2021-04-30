Глава Адыгеи заявил, что региону удалось сохранить экономику во время пандемии

Накануне Мурат Кумпилов представил отчет об итогах работы кабинета министров в 2020 году. А во время пресс-конференции руководитель региона ответил на вопрос, как пандемия сказалась на экономике Адыгеи.

По его данным, в 2020 году в Адыгее на реализацию 22 госпрограмм направили 31 млрд рублей, из которых больше половины выделили из госбюджета. Общий объем финансирования нацпроектов составил 4,5 млрд рублей.

Мурат Кумпилов отметил, что пандемия оказала влияние на снижение потребительского спроса, реальных доходов и занятость населения. Но не допустить серьезного спада в экономике удалось благодаря поддержке правительства, заявил Кумпилов.